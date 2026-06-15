Galp une seis rádios na estreia da Seleção no Mundial 2026

O projeto, impulsionado pela Galp, marca a estreia de Portugal no Mundial 2026, com uma transmissão em direto da Cidade do Futebol.

Numa iniciativa inédita em mais de um século de história da rádio em Portugal, seis das principais estações do país vão realizar uma emissão conjunta no próximo dia 17 de junho. O projeto, impulsionado pela Galp, marca a estreia de Portugal no Mundial 2026, com uma transmissão em direto da Cidade do Futebol.

O evento reunirá os programas da manhã da Rádio Comercial, RFM, M80, Renascença, Cidade FM e Mega Hits. Embora cada estação mantenha a sua linha editorial e conteúdos próprios, todas partilharão o mesmo espaço físico e o propósito de apoiar a Seleção Nacional.

A ideia surgiu de um desafio da Galp para “Fazer o que ainda não foi feito”, levando a Rádio Comercial, do grupo Bauer Media, a convidar as estações do Grupo Renascença Multimédia para este momento de união.

“Quando a Galp nos contactou nós pensámos: ‘o que é que ainda não foi feito?’ E daí a lançar o desafio aos nossos amigos de outras rádios, foi um passo. Felizmente toda a gente teve imediato entusiasmo e fairplay para aceitar, porque todos entendemos que quando joga Portugal…jogamos todos. Vai ser lindo estarmos todos ali, lado a lado, no ar, por Portugal…e pela Rádio, que continua a ser essencial nas manhãs de milhões de portugueses“, explica Pedro Ribeiro, VP content da Bauer Media Audio Portugal.

“Fazer o que ainda não foi feito é uma paixão de sempre. Da Rádio e das nossas rádios — Renascença, RFM e Mega Hits. E quando estão em causa objetivos maiores, a nossa disponibilidade para deixar cair rivalidades é total. Por isso recebemos de braços abertos o convite da Galp e da Rádio Comercial”, acrescenta José Luís Ramos Pinheiro, administrador do Grupo Renascença Multimédia.

“FairPlay, respeito, união, alegria e colaboração para construir um mundo mais pacífico e menos conflituoso são valores que o desporto e o futebol devem transmitir e que a Rádio protagoniza, de modo aberto, colaborativo e maduro como seguramente nenhum outro mercado conseguiria projetar”, acrescenta.

As emissões especiais arrancam às 7h da manhã do dia 17 de junho. A Galp, que é parceira da Federação Portuguesa de Futebol há 27 anos, reforça assim a sua ligação histórica à equipa das quinas.

“Quisemos traduzir aquilo que o futebol tem de mais forte: a capacidade de unir e de acreditar. Esta iniciativa junta rádios num momento único de apoio à Seleção e reflete a ambição de irmos mais longe enquanto país“, conclui Rute Gonçalves, diretora de marca, marketing e conveniência da Galp, citada em comunicado.