Gin celebra o seu Dia Mundial como símbolo de criatividade, tradição e novas experiências de consumo

A nível nacional, o gin mantém uma posição de destaque no mercado de bebidas espirituosas, com 16,6% do volume total de bebidas espirituosas comercializadas em Espanha, segundo dados do Relatório Socioeconómico 2025 da Spirits Spain. Isto coloca-o como a terceira categoria mais comercializada, atrás dos destilados (24,9%) e do whisky (22,2%).

O Dia Mundial do Gin, que este ano é celebrado a 13 de junho, foi promovido em 2009 em Birmingham pelo britânico Neil Houston, com o objetivo de reunir fãs em torno desta bebida. Desde então, estabeleceu-se como um evento global para consumidores adultos, profissionais da hotelaria, destiladores e bartenders.

A história do gin remonta ao século XVII na Holanda, onde surgiu originalmente como remédio medicinal, antes de se tornar popular no Reino Unido após a sua introdução pelos soldados britânicos. Em Espanha, um dos seus principais pontos de origem histórica encontra-se em Menorca, onde se espalhou durante o século XVIII sob influência britânica.

Nos últimos anos, o gin reforçou a sua posição como categoria ligada à inovação, cocktails e consumo premium. Como explicou a Espirituosos España numa declaração, a sua versatilidade, o uso de botânicos, a sofisticação dos cocktails e o surgimento do gin tonic contribuíram para consolidar a sua presença em bares, restaurantes e bares de cocktails, especialmente em propostas de maior valor acrescentado.

Além disso, a Federação destaca a capacidade do gin para projetar a Marca Espanha nos mercados internacionais. A combinação de tradição destiladora, criatividade, qualidade, design e inovação permitiu que numerosas marcas espanholas competissem no estrangeiro no segmento premium, fortalecendo a sua ligação com a gastronomia, a hotelaria e o estilo de vida mediterrânico.

Bosco Torremocha, diretor executivo da Espirituosos España, salientou que “o gin é uma categoria que combina tradição, inovação e cultura de produto. O seu papel na indústria da hotelaria e dos cocktails reflete a evolução do consumidor adulto rumo a experiências de maior qualidade, sempre a partir de um consumo responsável e moderado. Além disso, a sua capacidade de se destacar nos mercados internacionais faz dela uma magnífica embaixadora da Marca Espanha, da nossa gastronomia e da nossa forma de compreender o lazer responsável”.