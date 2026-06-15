Governo promove Alexandre Santos para substituir Paulo Carmona à frente da DGEG

O Governo nomeou Alexandre Santos para o cargo de diretor-geral da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), para substituir Paulo Carmona, informou esta segunda-feira o Ministério do Ambiente e Energia.

Paulo Carmona exerceu funções entre setembro de 2024 e maio de 2026. No entanto, deixou o cargo para assumir a presidência da Infraestruturas de Portugal, tendo sido eleito para o cargo a 1 de junho.

Em comunicado, o Ministério liderado por Maria da Graça Carvalho adiantou ainda que nomeou Liliana Santos, também em regime de substituição, para o cargo de subdiretora-geral da mesma entidade.

“Estas designações asseguram a continuidade da liderança da DGEG num momento particularmente relevante para a execução das políticas públicas de energia, recursos geológicos e transição energética, áreas centrais para o reforço da competitividade, da sustentabilidade e da segurança energética do País”, frisa a tutela.

Alexandre Santos desempenhava funções de subdiretor-geral da DGEG desde outubro de 202, enquanto Liliana Santos exerce funções nesta entidade desde julho de 2025, tendo assumido a chefia do gabinete de apoio ao diretor-geral em setembro do mesmo ano.

A Direção-Geral de Energia e Geologia é o organismo responsável por contribuir para a conceção, promoção e avaliação das políticas relativas à energia e aos recursos geológicos, desempenhando um papel determinante na concretização dos objetivos nacionais de transição energética, descarbonização e segurança do abastecimento.

Nuno Matias lidera comissão para instalar AGE

A ministra do Ambiente e Energia designou ainda os membros da comissão instaladora da Agência de Geologia (AGE), entidade criada no âmbito da reforma da Administração Pública para reforçar a capacidade do Estado na energia.

Num outro comunicado, o Ministério informou que Nuno Matias vai presidir à comissão instaladora, tendo como vice-presidente Antonieta Loureiro.

Nuno Matias, economista de formação, desempenhava até agora funções na Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), onde liderava a Unidade de Reservas Petrolíferas.

Foi a 26 de novembro que o Governo aprovou, em Conselho de Ministros, a decisão de criar a AGE, um organismo que irá absorver seis agências que atualmente trabalham nestas áreas.

O organismo funde a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), a Agência para a Energia (ADENE), a EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro, a EDMi – Empresa de Projetos Imobiliários e, finalmente, a ENSE – Entidade Nacional para o Setor Energético.

“A equipa agora designada reúne experiência reconhecida nos setores da energia, administração pública, gestão, regulação, indústria, recursos minerais e transformação organizacional, assegurando as competências necessárias para conduzir o processo de instalação da nova agência e concretizar a integração das entidades que lhe dão origem”, sublinhou o Ministério.