Greenvolt inaugura maior sistema de armazenamento em baterias da Hungria

A Greenvolt anunciou a inauguração do maior sistema de armazenamento de energia em baterias da Hungria, instalado em Buj, no nordeste do país, com uma capacidade de 99,8 MW e 288,6 MWh. O sistema já se encontra em operação e visa reforçar a flexibilidade da rede elétrica húngara, permitindo uma maior integração da energia renovável.

De acordo com a empresa, o projeto incorpora sistemas avançados de gestão de energia e otimização em tempo real, contribuindo para os serviços de regulação de frequência e tensão e reforçando a segurança do abastecimento na Hungria.

Este projeto surge num contexto em que o armazenamento em baterias se afirma como uma tecnologia fundamental para a transição energética na Europa, devido ao aumento da eletrificação, à crescente penetração das energias renováveis e à necessidade de sistemas elétricos mais flexíveis, segundo a Greenvolt.

João Manso Neto, CEO da Greenvolt, afirmou, citado em comunicado, que, “à medida que aumenta a eletrificação e a produção de energias renováveis, o armazenamento em baterias está a tornar-se um elemento indispensável da transição energética”. “Este projeto reflete a convicção da Greenvolt no papel estratégico do armazenamento para os sistemas elétricos e reforça a nossa posição num dos segmentos de crescimento mais rápido do setor”, acrescenta.

Spiros Martinis, CEO da Greenvolt International Power, acrescentou: “A Hungria é um dos mercados energéticos mais dinâmicos da Europa Central e de Leste, onde a Greenvolt Power construiu uma presença relevante. Colocar em operação um projeto desta dimensão só é possível graças à experiência e capacidade de execução das nossas equipas, bem como à forte colaboração de todos os parceiros que nos acompanharam ao longo deste percurso”.

Atualmente, a Greenvolt conta com um pipeline total de 12,8 GW ponderado pela probabilidade de concretização, distribuído em projetos eólicos onshore, solares e de armazenamento em baterias, com este último a representar 5 GW, segundo dados avançados pela empresa de energias renováveis.