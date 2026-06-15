Há um novo cartão para poupar no dia a dia

Numa altura em que o custo de vida não para de aumentar e em que as famílias têm de ser cada vez mais criativas para fazer face às despesas, nasce um novo clube de poupança gratuito e acessível a todos. O CLUBIS, lançado pela Rubis Gás, aposta num ecossistema de parceiros em várias áreas para qualquer consumidor, seja ou não cliente de gás.

Através do cartão, disponível gratuitamente com adesão online, permite beneficiar de descontos imediatos em combustíveis, energia e seguros, mas também em produtos e serviços de lazer e viagens, graças a uma rede de parceiros em constante crescimento.

“O CLUBIS é um programa gratuito, com descontos, vantagens e benefícios imediatos em grandes marcas parceiras da Rubis Gás”, reforça a marca. A lógica é poupar em múltiplas dimensões do quotidiano, tornando o cartão um instrumento transversal de redução de custos.

Entre os parceiros estão marcas como BP, Iberdrola, Portinsurance e Prosegur Alarms, que permitem o acesso a serviços em várias áreas, incluindo nas telecomunicações. No setor automóvel, o programa agrega empresas como Glassdrive, Euromaster, Red Service e Magneti Marelli, enquanto no segmento de viagens e lazer a HolidayStore é um dos nomes mais sonantes. Segundo a Rubis Gás, esta rede “continuará a crescer”, ampliando o potencial de poupança para os membros.

A adesão é simples e gratuita, bastando para isso que qualquer consumidor peça o seu cartão online ou junto dos revendedores aderentes que apostam na diversidade de serviços e vantagens.

Com o cartão CLUBIS, é possível poupar no gasóleo, gasolina, luz, telefone e muito mais para além do gás

O novo programa aposta na amplitude de parcerias e promete benefícios que vão muito além do gás, num programa claramente orientado para as vantagens aos consumidores – úteis e particularmente importantes numa altura em que a sensibilidade ao preço é elevada.

No CLUBIS, poupa-se a cada momento e no acesso a todo o tipo de serviços do dia a dia, através de um leque variado de marcas e vantagens que vão muito além do setor energético. A adesão pode ser feita online, de forma rápida e gratuita.