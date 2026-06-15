Juros da dívida europeia caem para mínimos de duas semanas com acordo entre EUA e Irão

As yields das obrigações do Tesouro da Zona Euro negoceiam em mínimos de duas semanas, depois de os EUA e o Irão anunciarem um acordo preliminar de cessar-fogo que prevê o levantamento do bloqueio norte-americano aos portos iranianos e a reabertura do Estreito de Ormuz, a artéria marítima por onde fluía habitualmente cerca de 20% do petróleo e gás consumidos no mundo.

O anúncio derrubou também os preços do crude, com o Brent a ceder mais de 5% para menos de 83 dólares por barril, perto dos valores mais baixos desde março, e abriu espaço para uma revisão das expectativas de política monetária nos dois lados do Atlântico.

A perspetiva de um petróleo mais barato reduziu de forma imediata as preocupações com a inflação, o que se traduziu numa queda generalizada das yields das obrigações soberanas europeias.

A taxa média ponderada das obrigações alemãs (Bunds) a dez anos, referência para a Zona Euro, desce até 2,95%, o nível mais baixo desde 29 de maio, e situa-se nos 2,96%, e menos 4,8 pontos base face ao dia anterior. A yield a dois anos da Alemanha, mais sensível às expectativas sobre as taxas do Banco Central Europeu, recuou também para um mínimo de duas semanas nos 2,58%.

Os mercados monetários passaram a descontar cerca de 30 pontos base de aperto adicional por parte do BCE este ano, menos do que os mais de 40 pontos base que eram antecipados antes de o banco central ter subido as taxas na passada quinta-feira.

Em Portugal, o movimento foi de sentido misto: a curva de rendimentos do Tesouro regista uma correção ligeira nas maturidades mais longas, com descidas nas obrigações a 15, 20 e 30 anos, mas também uma subida ligeira nos restantes prazos. As obrigações portuguesas a 10 anos negoceiam atualmente com uma taxa média ponderada de 3,33%, renovamento mínimos de 29 de maio, e os títulos a 2 anos com uma yield de 2,6%, o valor mais baixo desde 25 de maio.

Do outro lado do Atlântico, as yields dos Treasuries norte-americanos também estão a cair, com a referência a 10 anos a negociar nos 4,47% , o nível mais baixo desde 12 de maio; enquanto a yield a 2 anos desce 2,7 pontos base para 4,06%, refletindo a redução das apostas num eventual aumento de taxas pela Reserva Federal.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o Estreito de Ormuz será reaberto na sexta-feira, após a assinatura formal do acordo. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Kazem Gharibabadi, indicou que um acordo mais abrangente sobre o conflito será negociado durante um período de cessar-fogo de 60 dias.