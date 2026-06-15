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Lusa e RTP assinam acordo que inclui partilha de instalações a nível regional e internacional

 Lusa,

Ambas prometem manter "total autonomia editorial" e excluem "qualquer cenário de fusão". Pretendem "potenciar a cobertura jornalística" e desenvolver projetos em áreas como tecnologia e informação.

A Lusa e a RTP vão assinar um memorando de entendimento que prevê o reforço da colaboração, incluindo a possibilidade de partilha de instalações a nível regional e internacional, informou o Conselho de Administração da agência noticiosa.

“A Lusa – Agência de Notícias de Portugal e a RTP – Rádio e Televisão de Portugal estabeleceram um acordo de colaboração que prevê o reforço da cooperação operacional entre as duas entidades, incluindo a possibilidade de partilha de instalações a nível regional e internacional, mantendo total autonomia editorial e excluindo qualquer cenário de fusão entre as duas entidades”, lê-se na nota enviada aos trabalhadores.

O acordo prevê o reforço da eficiência operacional e da presença do serviço público no território, através de sinergias e da otimização de recursos, refere.

Segundo a mesma nota, o memorando de entendimento, que vai ser assinado brevemente, garante que a Lusa e a RTP vão manter a sua identidade e autonomia.

Conforme precisou a Administração da Lusa, composta por Joaquim Carreira, Ana Alves e Luís Ferreira Lopes, a cooperação “é limitada a situações em que se verifiquem ganhos efetivos de eficiência e criação de valor para o serviço público”.

Com este acordo, as duas administrações pretendem “potenciar a cobertura jornalística” e desenvolver projetos em áreas como tecnologia e informação.

“No domínio da verificação de informação, a Lusa será parceira preferencial da RTP”, sublinhou.

Será ainda avaliado o desenvolvimento de programas de formação conjuntos e a criação de centros de competência partilhados em áreas como cibersegurança, análise de dados e inteligência artificial.

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