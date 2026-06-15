Mais de 3.300 estudantes da ESO aprendem sobre IA, ciência e investigação na 6.ª edição dos ‘Health Guardians’ da Fundação Pfizer

A Fundação Pfizer realizou a gala final e cerimónia de entrega de prémios da 6.ª edição dos ‘Health Guardians’ no Museu de Ciências CosmoCaixa, uma iniciativa que visa aproximar a ciência e a inovação dos alunos do ensino secundário (até ao 3.º ano da ESO) em toda Espanha.

Nesta ocasião, o principal objetivo era sensibilizar os jovens para a importância da investigação e inovação no campo da saúde; promover o interesse pela ciência; promover as vocações STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática); e estimular o desenvolvimento de competências-chave para um investigador, como capacidades de resolução de problemas, resiliência, pensamento crítico e analítico e trabalho colaborativo.

O evento, liderado pelo grupo Big Van Ciencia, destacou a engenhosidade e o compromisso dos jovens com a ciência, inovação e tecnologia. Os 3.340 estudantes que participaram na edição deste ano puderam aprender como a Inteligência Artificial (IA) está a transformar a forma como a investigação em saúde é conduzida. Através do videojogo Minecraft Education, os participantes trabalharam em 845 equipas, distribuídas por 18 províncias de Espanha, experienciando o impacto da IA num contexto científico. Após enfrentar diferentes desafios, cada equipa participante realizou um projeto de investigação, chamado projeto guardião, relacionado com o programa.

Durante a gala, os prémios deste ano foram entregues aos centros educativos mais destacados do programa: Prémio para o Melhor Projeto de Investigação Científica pelo Col·legi Montserrat (Barcelona); Prémio de Melhor Entrevista pelo IES Miguel Delibes (Madrid); Prémio Minecrafter para Gabrielistes Ripollet (Ripollet, Barcelona); e Menção Especial para a Escola Sorolla (Valência).

Sergio Rodríguez, presidente da Fundação Pfizer, salientou que “A IA tem sido a protagonista desta edição do Health Guardians. Da Fundação quisemos criar um espaço de aprendizagem onde os estudantes pudessem estar conscientes e experienciar como os avanços tecnológicos desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da investigação científica e de novas soluções no campo da saúde”. “Na Fundação, pretendemos aproximar a ciência da sociedade e, com projetos como o Health Guardians, procuramos despertar a curiosidade científica entre os jovens, promover a inovação e estimular a aprendizagem através de novas tecnologias”, acrescentou.

Por sua vez, Jordi Carrasco, diretor do IGNITE Serious Play, uma entidade colaboradora no projeto, sublinhou que “nesta edição, o Health Guardians tornou-se uma experiência radicalmente nova, na qual os alunos do ensino secundário puderam experienciar em primeira mão o papel do investigador científico numa área tão inovadora como a genómica assistida por IA. No mundo real, tiveram a oportunidade de conhecer cientistas de topo e investigar o seu trabalho, enquanto no mundo do Minecraft atuaram como uma equipa bem coordenada que conseguiu descobrir mutações em sequências genéticas, recompor os erros detetados nas cadeias de ADN e observar como o genótipo e o fenótipo se expressam sob a forma da biodiversidade. Uma aventura extraordinária que esperamos que contribua para despertar novas vocações científicas e tecnológicas”.