Metro de Lisboa substitui esmeriladora com 50 anos por nova “Esmeralda” de oito milhões

⚡ ECO Fast O Metropolitano de Lisboa anunciou a aquisição de uma nova esmeriladora, chamada "Esmeralda", com um investimento de cerca de oito milhões de euros.

Este equipamento, que substituirá uma máquina em funcionamento desde 1976, permitirá a correção de irregularidades nos carris, melhorando a segurança e prolongando a vida útil da infraestrutura ferroviária.

As operações de esmerilagem ocorrerão durante a noite, sem afetar o serviço aos clientes, e a execução do plano completo deverá levar cerca de dois anos.

O Metropolitano de Lisboa vai substituir a atual esmeriladora de carril, em funcionamento desde 1976, por um novo equipamento pesado de manutenção ferroviária, que batizou de “Esmeralda”, e que representa um investimento a rondar os oito milhões de euros.

“Ao corrigir irregularidades nos carris, este equipamento contribui para reduzir vibrações e ruído, prolongar a vida útil da infraestrutura e assegurar melhores condições de desempenho da rede”, explica a empresa.

Segundo o Metropolitano de Lisboa, o “novo equipamento terá um papel essencial na manutenção preventiva da infraestrutura ferroviária“, uma vez que permite corrigir o desgaste dos carris provocado pela circulação diária dos comboios. A “esmeralda” vai, assim, repor o “perfil adequado da via” e contribuir para melhores condições de segurança e fiabilidade.

A receção deste novo equipamento pesado de manutenção ferroviária aconteceu esta segunda-feira, nas instalações do Parque de Material e Oficinas II, nas Calvanas, numa sessão institucional presidida pelo ministro das Infraestruturas e Habituação, Miguel Pinto Luz.

De acordo com a Metro de Lisboa, as operações de esmerilagem ocorrem durante a noite, fora do horário de exploração, de modo não interferir com o serviço que é prestado aos clientes.

Além da intervenção física nos carris, a nova esmeriladora integra sistemas de auscultação da linha que possibilitam a recolha de informação técnica sobre o estado da via. “Estes dados apoiarão uma gestão mais eficiente e sustentada das intervenções, permitindo identificar com maior precisão quando e onde atuar“, detalha.

Para a dimensão da atual rede do Metropolitano de Lisboa, a execução completa do plano de esmerilagem deverá demorar cerca de dois anos, sendo realizada de acordo com as necessidades, elucida a empresa.