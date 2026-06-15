Metropolitano vai lançar concurso para compra de 16 milhões em seguros
O contrato terá uma duração de três anos e o metropolitano de Lisboa já foi autorizado pelo Governo a assumir encargos de até cerca de 16,6 milhões de euros repartidos por esse tempo.
O Governo autorizou o Metropolitano de Lisboa a assumir encargos até 16,6 milhões de euros para a contratação de seguros de diversos ramos, segundo portaria publicada em Diário da República. O contrato terá uma duração de três anos, entre 1 de janeiro de 2026 e 31 de dezembro de 2028.
O valor máximo autorizado ascende a 16.635.894,37 euros, isentos de IVA, e será repartido ao longo do período de execução do contrato: 5.109.671,37 euros em 2026, 5.542.987,38 euros em 2027, e 5.983.235,62 euros em 2028.
A autorização foi formalizada através de uma portaria conjunta assinada pelo Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, e pela Secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias. Os encargos resultantes do contrato serão suportados por verbas inscritas ou a inscrever no orçamento da empresa.
Em 2024, o último mega contrato celebrado pelo metro de lisboa foi adjudicado à Fidelidade, que venceu cinco concursos públicos para fornecer seguros por um total de 6.209.674,93 euros, e à AIG Europe, que ganhou um concurso no valor de 91 mil euros.
Na altura, também concorreram a estes seis concursos a Caravela, a WTW, a Lusitania, a Generali Tranquilidade e a MDS.
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Metropolitano vai lançar concurso para compra de 16 milhões em seguros
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