México X África do Sul mantém-se o jogo do Mundial 2026 mais visto

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

O jogo inaugural do Mundial de Futebol 2026, que opôs o México à África do Sul no Estádio Azteca — Cidade do México, mantém-se, até ao momento, o encontro mais visto desta edição em território nacional. Foi acompanhado, em média, por 1.489.399 telespetadores, com a transmissão dividida entre a TVI, a Sport TV 1 e a Sport TV 5, de acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M.

O segundo jogo transmitido em sinal aberto — neste caso na SIC — Canadá x Bósnia registou uma audiência média acumulada de 929.102 telespectadores, ocupando assim o segundo lugar da grelha entre os dez jogos já emitidos.

O terceiro lugar é ocupado pelo Brasil X Marrocos — emitido na Sport TV 1 e Sport TV 5 — que alcançou 285.596 indivíduos. O jogo menos visto deste Mundial é, neste momento, o Qatar X Suiça — que alcançou uma audiência de 3.377 telespectadores na Sport TV 5.

Nos primeiros quatro dias da competição, o Mundial de 2026 conta com uma audiência acumulada de três milhões e 100 mil telespectadores. A TVI captou 45% dos telespetadores sintonizados nos jogos — o que corresponde a cerca de 1 milhão e 372 mil indivíduos. A SIC reuniu 26% de audiência — 807 mil –, a Sport TV 5 captou 17% da audiência — 530 mil — e a Sport TV 1 captou os restantes 12% — 381 mil.

De forma geral, registou-se um público ligeiramente mais masculino (57%), face aos 43% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 52% do total.

O torneio prosseguiu esta segunda-feira, 15 de junho, com os jogos Costa do Marfim X Equador (00h), Suécia X Tunísia (03h), Espanha X Cabo Verde (17h), Bélgica X Egito (20h) e Arábia Saudita X Uruguai (23h).

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