Ministra da Energia vê acordo EUA-Irão como “muito boa notícia” para baixar combustíveis e “lentamente” os apoios

O Governo vê o acordo entre os Estados Unidos e o Irão como uma “muito boa notícia” e espera que “baixe o preço dos combustíveis em geral” e remova o risco de falha de fornecimento, afirmou esta segunda-feira a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou no domingo um acordo com o Irão focado principalmente na reabertura do Estreito de Ormuz. Teerão confirmou o acordo o fim imediato e definitivo da guerra e das operações militares em várias frentes, incluindo o Líbano.

Na prática, o memorando de entendimento prolonga o cessar-fogo e as negociações para um acordo permanente por 60 dias. Período em que as duas partes tentarão, com a mediação do Paquistão, resolver uma das principais questões: a capacidade nuclear do Irão.

“A confirmar-se, será uma muito boa notícia“, disse Graça Carvalho em resposta a uma pergunta do ECO. “Esperamos que baixe o preço dos combustíveis em geral, que deixe de haver o perigo de alguma falha do fornecimento, que não é tão receada no nosso país, mas noutros países que podiam afetar a nossa economia”.

Por outro lado, a ministra espera “que lentamente se possa reduzir os apoios que [estão a ser dados], nomeadamente ao gasóleo em vários setores, o que liberta para os principais objetivos do Fundo Ambiental, que são todos os processos de descarbonização, de adaptação, de ajudar nos danos dos impactos das alterações climáticas, os processos de eletrificação”.

“Nós estávamos a utilizar o Fundo Ambiental com bastante cautela, exatamente porque não tínhamos a perspetiva de quando é que estes apoios necessários ao diesel e à gasolina iam acabar“, sublinhou a governante.

Agora, portanto, “tudo leva a crer que a partir da semana que vem haverá uma descida — esperemos que sim — dos preços a nível internacional, dos preços dos combustíveis e podemos finalmente começar a entrar num sistema de normalidade que tão necessário é à nossa economia”.

Para Graça Carvalho, “estamos num momento muito bom da economia, com muitos pedidos de investimento em Portugal, porque temos energia renovável a preço acessível, estamos a investir também em combustíveis renováveis”.

“Mas tudo isso poderia ser perturbado por uma guerra e por uma escalada dos preços dos combustíveis fósseis a nível internacional“, disse, concluindo que “também pela economia, pelas pessoas, pela economia, pelo fundo ambiental, são boas notícias” a chegarem do Médio Oriente.