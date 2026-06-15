Morreu o sócio fundador da PLMJ Francisco Oliveira Martins

O sócio fundador da PLMJ Francisco Oliveira Martins morreu esta segunda-feira aos 83 anos. No LinkedIn, o escritório de advogados sublinha que deixa um legado “único” e “especial” que todos na PLMJ fazem por honrar.

“A PLMJ partilha a triste notícia do falecimento de Francisco Oliveira Martins, sócio fundador. Além de um advogado e gestor visionário, Francisco Oliveira Martins, tratado toda a vida com carinho entre os seus colegas por Dr. FOM, é um grande exemplo de liberdade, de espirituosidade e de quem viveu a vida com uma garra única (e sportinguista, era orgulhosamente o sócio número 39!)”, lê-se na publicação da firma de advogados.

A PLMJ sublinha que Francisco Oliveira Martins, com cerca de 50 anos de atividade, vai deixar saudades no escritório que ajudou a fundar e fazer “crescer e prosperar”. “Deixa um legado único e especial que todos, na PLMJ, fazemos por honrar”, referem.

O velório terá lugar na terça-feira, dia 16 de junho, a partir das 17h30, na Basílica da Estrela. O funeral realizar-se-á no dia 17 de junho, com missa às 12h30, seguida de cremação.