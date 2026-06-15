Passa a bastar abrir 10% do capital para entrar em bolsa
Decreto-lei transpõe normas europeias para simplificar acesso aos mercados financeiros. Além da redução do requisito mínimo de dispersão de ações, é criado um segmento dedicado a PME.
O Governo aprovou um decreto-lei que transpõe normas europeias para simplificar o acesso aos mercados financeiros. Entre as principais mudanças incluem-se a redução do requisito mínimo de dispersão de ações em mercado para efeitos de admissão à negociação, de 25% para 10%; e a criação de um novo segmento dedicado a pequenas e médias empresas (PME).
Neste último caso, segundo escreve o Jornal de Negócios (acesso pago) na edição desta segunda-feira, é aberta a possibilidade de registo de segmentos de sistemas de negociação multilateral e criada a figura dos estudos patrocinados por emitentes — isto é, análises financeiras ou relatórios de mercado pagos pela própria empresa analisada.
Por outro lado, é eliminado o limiar de capitalização bolsista de mil milhões de euros (ou seja, com classificação de small cap, o que dificulta a cobertura por parte de analistas financeiros), uma vez que o Executivo considera que condicionava a agregação de pagamentos entre serviços de execução e recomendações de investimento.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Passa a bastar abrir 10% do capital para entrar em bolsa
{{ noCommentsLabel }}