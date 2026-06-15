Processo de incubação de empresas inovadoras: O caso da área da saúde no Algarve

O Algarve tem condições para ser mais do que uma região associada ao turismo, à sazonalidade económica e à distância face aos grandes centros de decisão. Pode afirmar-se também como território de inovação em saúde, bem-estar, biotecnologia e envelhecimento ativo. Mas, para que isso aconteça, é preciso olhar com maior atenção para os mecanismos que transformam conhecimento científico em empresas viáveis.

A incubação de empresas não é apenas uma etapa administrativa na vida de uma startup. É, ou deve ser, um processo estruturado de criação de valor. No caso de uma incubadora académica como a UAlg Tec Start, da Universidade do Algarve, essa função ganha especial relevância: identificar o potencial comercial do conhecimento produzido na academia e apoiar a criação de startups e spinoffs capazes de chegar ao mercado.

O estudo desenvolvido sobre a UAlg Tec Start permitiu clarificar um processo que ainda não se encontrava formalmente definido na sua totalidade. Essa clarificação é, por si só, um contributo relevante. Quando se fala de inovação, fala-se muitas vezes de ideias, talento, financiamento e tecnologia. Fala-se menos de processos. No entanto, sem processos claros, a inovação tende a depender demasiado da informalidade, da disponibilidade pontual de pessoas-chave e da capacidade individual dos empreendedores.

A análise realizada permitiu mapear três fases fundamentais: pré-incubação, incubação e pós-incubação. Este modelo é compatível com a literatura internacional sobre incubação, mas o caso algarvio revela especificidades que merecem atenção. Por exemplo, na UAlg Tec Start, a validação do modelo de negócio ocorre antes da criação formal da empresa, ainda na fase de pré-incubação. Esta opção pode ser positiva, pois evita criar empresas sem maturidade suficiente. Mas também exige acompanhamento rigoroso, critérios objetivos e capacidade de adaptação às diferentes áreas tecnológicas.

No setor da saúde, essa exigência é ainda maior. Uma empresa inovadora nesta área não enfrenta apenas os desafios habituais de qualquer startup: produto, mercado, financiamento, equipa e clientes. Enfrenta também ciclos longos de desenvolvimento, exigências regulatórias, validação clínica, credibilidade científica e, muitas vezes, necessidade de articulação com hospitais, unidades de saúde, profissionais clínicos e entidades públicas. Incubar uma empresa de saúde não é o mesmo que incubar uma aplicação digital de consumo rápido. O risco, o tempo e a complexidade são diferentes.

Os dados recolhidos mostram que as empresas inovadoras da área da saúde ainda não têm uma presença marcante na economia regional. Esta constatação não deve ser lida como sinal de fracasso, mas sim como alerta estratégico. O Algarve tem uma universidade, uma incubadora académica, competências científicas e uma realidade regional que justifica soluções inovadoras em saúde e bem-estar. Mas ainda falta escala, continuidade e densidade no ecossistema.

É aqui que a incubação pode fazer a diferença: o acesso a networking, recursos físicos, monitorização, financiamento e apoio especializado são fatores decisivos para o sucesso das empresas incubadas. Mas não basta disponibilizar estes recursos de forma genérica. É necessário adaptá-los à realidade de cada setor. No caso da saúde, isso significa aproximar mais a incubadora dos contextos clínicos, reforçar pontes com instituições de saúde, apoiar candidaturas a financiamento para investigação e desenvolvimento e criar mecanismos de acompanhamento que não terminem demasiado cedo.

Um dos pontos mais importantes identificados no estudo é a ausência de critérios de saída claramente definidos nas fases do processo de incubação. Este aspeto merece reflexão. Sem critérios de saída, corre-se o risco de prolongar artificialmente a incubação ou, pelo contrário, de deixar empresas promissoras sem suporte no momento em que mais precisam. Também faltam indicadores de desempenho consolidados, em parte porque muitas destas empresas são recentes e ainda não realizaram as primeiras vendas. Ainda assim, essa ausência não deve impedir a construção de métricas progressivas. Numa fase inicial, podem ser avaliados os protótipos desenvolvidos, parcerias estabelecidas, candidaturas submetidas, provas de conceito, contactos comerciais, propriedade intelectual ou evolução do modelo de negócio.

O verdadeiro desafio não é apenas incubar empresas. É garantir que essas empresas conseguem crescer, permanecer ligadas à região e gerar impacto económico, científico e social. Para isso, a incubadora deve ser entendida como parte de um ecossistema mais amplo envolvendo universidade, empresas, instituições de saúde, autarquias, investidores e comunidade. A saúde pode ser uma área estratégica para afirmar a região como espaço de conhecimento aplicado, empreendedorismo qualificado e resposta a necessidades concretas da população. Mas essa afirmação requer método e continuidade. Assim, a incubação não deve ser uma etapa silenciosa, mas sim uma verdadeira política de desenvolvimento regional.

Mariana Veríssimo é Mestre em Gestão de Unidades de Saúde, Faculdade de Economia, Universidade do Algarve

Sílvia Fernandes e Paula V. Martins integram o Centro de Investigação sobre Turismo, Sustentabilidade e Bem-estar, Faculdade de Economia & CINTURS, Universidade do Algarve

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