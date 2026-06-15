PSP que matou Odair Moniz condenado a três anos e seis meses de prisão com pena suspensa

Bruno Pinto, o agente da PSP que matou Odair Moniz na Cova da Moura, Amadora, em outubro de 2024, foi esta segunda-feira condenado a três anos e seis meses de pena suspensa, com o tribunal a considerar que não existiu nenhuma faca. O arguido vai recorrer.

A leitura do acórdão decorreu esta segunda-feira, no Tribunal de Sintra, tendo o coletivo de juízes dado como provado a maior parte dos factos que constam na acusação do Ministério Público e, em relação à existência de um punhal, o tribunal considerou que “foi produzida prova abundante de que Odair não tinha qualquer faca“.

“Nem o colega que o acompanhava, nem as restantes testemunhas, mais ninguém viu qualquer lâmina, qualquer faca no momento em que acontecem os disparos”, disse a juíza, acrescentando que “houve uma legítima defesa, mas com excesso de meios”.

Em declarações transmitidas pela RTP, Ricardo Serrano Vieira, advogado do agente da PSP, disse que irá recorrer da sentença: “Não concordámos com parte do fundamento dado pelo acórdão no que diz respeito à não credibilidade do depoimento do arguido quando diz que no momento imediatamente anterior ao disparo terá visualizado um objeto que ele assume como sendo uma lâmina.”

(Notícia atualizada com informação de que o arguido irá recorrer)