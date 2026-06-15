Relatório de fotoproteção de 2026 da Associação Espanhola de Consumidores reconhece a ISDIN como líder em proteção facial diária

A Associação Espanhola de Consumidores publicou o ‘Relatório Nacional de Fotoproteção 2026’, um guia destinado a ajudar os consumidores a identificar os produtos solares mais recomendados no mercado espanhol.

O relatório da Associação Espanhola de Consumidores avalia aspetos como proteção contra radiação UV, tolerância dermatológica, facilidade de aplicação, experiência de utilização, disponibilidade no mercado e relação qualidade-preço, com o objetivo de oferecer orientação prática aos consumidores durante a época de verão.

A classificação do estudo na categoria ‘Melhores Protetores Solares Urbanos 2026’ é: 1. ISDIN Fusion Water Magic SPF 50; 2. La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Fluido Invisível SPF 50+; 3. Eucerin Sun Oil Control Dry Touch SPF 50+; 4. Heliocare 360 Gel Sem Óleo SPF 50; e 5. Bioderma Photoderm Aquafluide SPF 50+.

Em ‘Melhores Fotoprotetores para Famílias 2026’: 1. Nivea Sun Protect & Hydrate SPF 50+; 2. ISDIN Gel Cream Wet Skin SPF 50; 3. Avène Intense Protect SPF 50+; 4. Spray da família La Roche-Posay Anthelios SPF 50+; y

5. Creme solar Eucerin Sensitive Protect SPF 50+.

Em ‘Melhores Fotoprotetores Infantis 2026’: 1. Avène Kids Spray SPF 50+; 2. Bioderma Photoderm; Pediatria Lait SPF 50+; 3. ISDIN Fusion Water MAGIC Pediatria SPF 50; 4. La Roche-Posay Anthelios Dermo-Pediatrics SPF 50+; e 5. Garnier Delial Kids Sensitive Advanced SPF 50+.

‘Melhores Fotoprotetores para Peles Sensíveis 2026’: 1. Avène Intense Protect SPF 50+; 2. Heliocare 360º Fluido de Tolerância Mineral SPF 50; 3. Bioderma Photoderm AR SPF 50+; 4. Eucerin Sensitive Protect SPF 50+; e 5. A-Derma Protect AD SPF 50+.

‘Melhores Fotoprotetores Desportivos 2026’: 1. Heliocare 360 Sport Stick SPF 50+; 2. ISDIN Fusion Gel Sport SPF 50; 3. La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Fluido Invisível SPF 50+; 4. Avène Sport Fluid SPF 50+; e 5. Controlo Actínico Eucerina MD SPF 100.

‘Melhores Fotoprotetores Capilares 2026’; 1. René Furterer Solaire Summer Fluid Protector KPF 50+; 2. Kérastase Soleil Huile Sirène; 3. ISDIN Spray de Cabelo e Cabelo SPF 50; 4. Phyto Plage Voile Protecteur; e 5. Óleo de protetor solar Nuxe Sun para cabelo.

Para realizar este estudo, a Associação Espanhola de Consumidores explicou que a seleção dos produtos foi preparada através de análise documental, revisão de rotulagem, disponibilidade no mercado espanhol, posicionamento dermatológico, características declaradas pelo fabricante, experiência de utilização, relação qualidade-preço e adaptação a perfis específicos de consumidores. Além disso, a associação esclarece que o relatório não substitui um teste laboratorial interno, uma vez que, para uma certificação definitiva de SPF e UVA, seria necessário realizar testes independentes de acordo com as normas ISO.

Neste sentido, os critérios de avaliação do estudo incluem: proteção UVB/SPF; proteção UVA; resistência à água e ao suor; tolerância dermatológica; clareza na rotulagem; facilidade de aplicação; textura e experiência do utilizador; Relação qualidade-preço; disponibilidade em Espanha; e adequação ao perfil de utilização.