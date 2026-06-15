Santa Casa coloca em leilão oito imóveis avaliados em 14 milhões. Veja as fotos

De Sintra ao Seixal, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) vai levar a hasta pública, no dia 9 de julho, oito imóveis num valor base global 14,58 milhões de euros. O leilão está inserido no âmbito do plano de reestruturação que a instituição iniciou em 2024 e que prevê a alienação de ativos imobiliários e participações societárias consideradas não relevantes.

Os oito imóveis em leilão distribuem-se entre Lisboa (cinco), Sintra (um), Almada (um) e Seixal (um). Os valores oscilam entre os 121.025 euros e os 9.915.000 euros.

É em Lisboa que os valores ultrapassam o milhão de euros de valor base de licitação: um prédio de 14 pisos na Avenida José Malhoa, em Campolide, por 9.515.000 euros; outro com sete pisos na Rua dos Sapateiros, na freguesia de Santa Maria Maior, por 1.134.350 euros; e um terreno na Rua Leandro Braga, em Campolide, atualmente sem construção, mas com projeto para 603 metros quadrados de área bruta, por 1.053.210 euros.

Os dois restantes imóveis no concelho de Lisboa estão a leilão por 885.843 euros – um prédio com quatro pisos na Rua de São Mamede, na freguesia de Santa Maria Maior – e por 895.420 euros – um prédio de quatro pisos na Calçada do Lavra, na freguesia de Santo António.

Um dos imóveis em leilão na Margem Sul — um prédio com quatro pisos — situa-se na Praça do Comércio, em Almada, e está a ser licitado pelo valor de 688.161 euros. Já o T1 com 53 metros quadrados do Seixal, na Praceta João de Barros na Arrentela, está em leilão por 121.025 euros.

Por fim, a moradia T2 com uma área total do terreno de 818 metros quadrados, na Rua das Flores, em Sintra, está em leilão por 287.171 euros.















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“A concretização desta medida permitirá a rentabilização de ativos da SCML, através de uma gestão estratégica focada na eficiência e racionalidade, dando um contributo fundamental para a recuperação de património da Instituição, bem como para o reforço das respostas nas áreas da Saúde e Ação Social”, refere a SCML no seu site.

As visitas decorrem entre dia 15 e 25 de junho, sendo que o prazo limite de apresentação de candidaturas termina no dia 8 de julho, às 16h. Ou seja, um dia antes do leilão que decorrerá pelas 10h na sala de extrações da Santa Casa.

Esta é a segunda hasta pública da SCML este ano. Em fevereiro, a instituição levou a leilão 12 imóveis, num valor base global de 8,1 milhões de euros, mas alguns deles vão retornar a leilão uma vez que não foram vendidos.