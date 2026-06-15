Semapa tem mais de mil milhões para investir na Europa

O grupo Semapa dispõe de mais de mil milhões de euros (1,2 mil milhões de dólares) para investir e está a explorar oportunidades de aquisição na Europa. A holding controlada pela família Queiroz Pereira está a considerar compras entre os 250 e os 500 milhões de euros (ou até mais, caso surja a oportunidade certa), noticia esta segunda-feira a Bloomberg.

“A Península Ibérica continuará a ser uma área-chave, mas a Semapa também está de olho noutros mercados europeus”, disse o CEO Ricardo Pires em entrevista à agência financeira, acrescentando que a empresa com sede em Lisboa está interessada em empresas envolvidas na produção industrial para B2B (Business-to-Business) e na transição energética e dos recursos naturais.

A Semapa está “em contacto ativo com investidores que partilham a mesma visão para potenciais coinvestimentos”, referiu ainda Ricardo Pires. Assim, a Semapa poderá fazer o seu maior negócio em vários anos, após ter vendido a sua unidade de cimento por cerca de 1,4 mil milhões de euros, incluindo dívida. A ideia é adquirir sociedades menos cíclicas e com menor necessidade de ativos fixos.

A Semapa, cujo valor de mercado é de aproximadamente 1,89 mil milhões de euros, é detida em mais de 80% por uma holding controlada pelas três filhas do empresário Pedro Queiroz Pereira, que faleceu em 2018. A família é também proprietária do Hotel Four Seasons Ritz, em Lisboa.

No primeiro trimestre deste ano, a Semapa teve lucros de 513,3 milhões de euros, o que correspondeu a um disparo em relação aos mesmos três meses do ano passado, quando havia lucrado 39,6 milhões de euros, devido às mais-valias da transação com a cimenteira Secil, que passou para as mãos da espanhola Cementos Molins.

“A Península Ibérica continuará a ser o principal contribuinte para os lucros da Semapa e um ativo estratégico”, sublinhou ainda o CEO, em declarações à Bloomberg.