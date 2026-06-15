Tráfego nos aeroportos portugueses cresce 2,1% em abril para novo recorde

O tráfego nos aeroportos portugueses voltou a atingir um novo máximo histórico em abril, com 6,6 milhões de passageiros movimentados, o que representa um crescimento homólogo de 2,1%, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Após máximos históricos registados nos primeiros três meses de 2026, abril voltou a atingir um novo máximo histórico no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais”, observa o INE. No quarto mês do ano desembarcaram, em média, 111,8 mil passageiros por dia, acima dos 109,9 mil registados em abril de 2025, o que representa um crescimento de 1,7%.

No mesmo mês, registaram-se 22,2 mil aterragens de aeronaves em voos comerciais, mais 0,7% do que em abril de 2025, enquanto o movimento de carga e correio aumentou 3,2%, para 22 mil toneladas.

O tráfego internacional continuou a dominar a atividade aeroportuária. Dos passageiros desembarcados, 83,5% tiveram origem em voos internacionais, totalizando 2,8 milhões de pessoas, mais 3,0% do que há um ano. A Europa manteve-se como principal mercado emissor, representando 69,6% do total, seguida pelo continente americano, com 9,3%.

Também nos embarques, 83,1% dos passageiros viajaram em voos internacionais, num total de 2,7 milhões de pessoas, mais 4,0% em termos homólogos. A Europa foi igualmente o principal destino, concentrando 70,6% dos passageiros embarcados, à frente do continente americano, com 8,4%.

No acumulado entre janeiro e abril, os aeroportos nacionais movimentaram mais 3,3% de passageiros do que no mesmo período de 2025. O aeroporto de Lisboa concentrou 52% do total, com cerca de 11 milhões de passageiros (+2,6%), seguindo-se o Porto, com 5,1 milhões (+7,6%), e Faro, com 2,3 milhões (+3,1%).

Nos primeiros quatro meses do ano, o Reino Unido manteve-se como o principal mercado de origem e destino dos voos internacionais. França, Espanha e Alemanha ocuparam as posições seguintes, enquanto o Brasil integrou o grupo dos cinco principais países de origem e Itália o dos principais destinos.

Já o movimento de carga e correio aumentou 0,6% entre janeiro e abril. Lisboa concentrou 77,1% do total, com 63,3 mil toneladas movimentadas, embora tenha registado uma quebra homóloga de 1,0%, enquanto os restantes aeroportos apresentaram um crescimento de 6,5%.