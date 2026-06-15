Guerra comercial

Trump confirma que acordo com Irão está assinado e prevê Estreito de Ormuz “totalmente” reaberto na sexta-feira

  • ECO
  • 17:38

Com os futuros do petróleo a deslizarem mais de 5% em Nova Iorque, o Presidente dos EUA garantiu que o Estreito de Ormuz estará "totalmente aberto" até esta sexta-feira.

Donald Trump confirmou esta segunda-feira, num encontro com o homólogo francês Emmanuel Macron, que o acordo com o Irão está assinado. O Presidente dos EUA informou ainda que o Estreito de Ormuz está “parcialmente aberto”, prevendo que esteja “totalmente aberto” na sexta-feira.

Agora grandes coisas vão acontecer no Médio Oriente“, disse, sublinhando que o petróleo “está a sair” e as bolsas estão a “subir como um foguete”. Apesar de afirmar que o memorando de entendimento já foi assinado, adiantou que o mesmo só será conhecido depois de sexta-feira, o dia em que está agendada a assinatura “formal”.

Sobre o acordo nuclear de 2015 da presidência de Barack Obama, Trump classificou-o como “horrível” e salientou que agora que os Estados Unidos fizeram um trabalho “incrível”.

O Presidente norte-americano espera ter uma boa relação com o regime iraniano, tendo saudado a terceira geração de líderes iranianos, caracterizando-os como “muito espertos e fortes”.

Sobre o conflito na Ucrânia, Trump explicou que conversou no domingo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e com o presidente Vladimir Putin, descrevendo essa conversa como “boa”. E garante que agora vai forcar-se na resolução da guerra na Ucrânia: “Podemos fazer alguma coisa.

O Presidente norte-americano anunciou no domingo um acordo com o Irão, focando principalmente na reabertura do Estreito de Ormuz. Teerão confirmou o acordo o fim imediato e definitivo da guerra e das operações militares em várias frentes, incluindo o Líbano.

Os futuros do Brent, referência para as importações portuguesas, desciam 4,66%, para 83,26 dólares o barril, cerca das 18h de Lisboa. Já o norte-americano WTI negociava à mesma hora com uma queda de 5,08%, para 80,56 dólares.

(Notícia atualizada às 17h52)

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