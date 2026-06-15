Turismo Centro de Portugal admite faltar à BTL em 2027

O presidente da Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura, admitiu esta segunda-feira que a região poderá não marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) de 2027, numa decisão que poderá ser acompanhada por várias sub-regiões do Centro do país.

“Provavelmente, o Centro de Portugal não estará na próxima BTL, em 2027. Não estará e não estará com mais algumas sub-regiões, nomeadamente de Coimbra, de Viseu Dão Lafões e, eventualmente, mais duas ou três: nós somos oito sub-regiões“, revelou.

Durante a conferência de imprensa de apresentação da 34.ª da Expofacic — Exposição/Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede, que decorreu ao final da tarde desta segunda-feira em Cantanhede (distrito de Coimbra), Rui Ventura defendeu uma mudança de estratégia na promoção turística do território.

“Quem conhece a BTL percebe que é um palco principal do Turismo de Portugal, onde apresentámos já a Expofacic, mas que não pode ser uma feira de vaidades. Nós vamos para a BTL para promover o território, para o vender, para criar riqueza para o território e, portanto, temos que vender o território como um todo”, sustentou.

O atual modelo da BTL não responde às necessidades de promoção do Centro de Portugal, sustentou.

“É preferível não estar dessa forma e nos reinventarmos, como vocês fazem aqui também, e fazermos uma promoção completamente diferente. O território ganha mais com esta união entre todos”, acrescentou.

O antigo presidente da Câmara Municipal de Pinhel (distrito da Guarda) considerou ainda que os recursos atualmente investidos na BTL poderão ser canalizados para outras ações com maior retorno.

“Com aquilo que é o investimento feito por todo o Centro de Portugal numa feira como a BTL, nós temos seguramente, já fizemos esse trabalho de casa, capacidade para estar em outros certames, de outra forma, criando mais riqueza para o território”, concluiu.