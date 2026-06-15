UAX celebra a graduação de quase 9.500 estudantes num curso marcado pela inovação, cocriação com empresas e internacionalização

Os novos diplomados passam a integrar uma comunidade de mais de 65.000 antigos alunos após um curso marcado pela inovação educativa, colaboração com empresas, investigação e expansão da universidade dentro e fora de Madrid.

Os recém-licenciados contaram com o apoio de Antonio Garamendi, presidente do CEOE, Matías Rodríguez Inciarte, presidente das Universidades Santander e vice-presidente da Universia, e Antonio de Lacy, renomado médico internacional especializado em Cirurgia Geral e do Sistema Digestivo, como patrocinadores da turma de 2026.

Durante os seus discursos, todos destacaram o valor das competências interpessoais, porque “devemos promover não só o conhecimento teórico e tradicional, mas também saber adaptar-nos a um mundo em mudança”, disse Rodríguez Inciarte. Algo que Garamendi ratificou ao salientar que “as tecnologias evoluem, os setores mudam, as profissões são redefinidas, a IA já está a modificar a nossa forma de trabalhar, comunicar e tomar decisões, mas é aí que os próprios critérios se tornam um valor acrescentado”. Enquanto de Lacy queria destacar a sua área garantindo que, após a educação, “o mais importante são as ciências da saúde”.

Por sua vez, o presidente da UAX, Jesús Núñez, afirmou que “vocês são o melhor reflexo do nosso propósito, que não é outro senão treinar com excelência académica, compromisso e inovação para que todos os nossos estudantes possam alcançar os seus objetivos”.

Ao longo do ano letivo 2025/2026, a UAX indicou que continuou a fortalecer o seu modelo educativo, com foco na formação de profissionais preparados para um ambiente cada vez mais tecnológico, interdisciplinar e em constante transformação. Desta forma, no campo da saúde, a universidade consolidou o seu compromisso com um modelo de saúde mais preventivo, sustentável e personalizado. Depois de ser pioneira na integração da formação em Saúde Digital na licenciatura em Medicina, estendeu estes estudos aos restantes graus deste ramo, além de ter incorporado a disciplina da Saúde Sustentável. Uma evolução de formação destinada a preparar os futuros profissionais para um sistema de saúde onde a tecnologia, os dados e a inovação desempenham um papel decisivo.

Continuou também a promover perfis híbridos capazes de combinar visão empresarial e domínio tecnológico, uma necessidade crescente num mercado de trabalho onde a transformação digital já está a impactar todos os setores profissionais.

Olhando para o próximo ano letivo, a universidade continuará a atualizar a sua oferta académica e a incorporar opções de formação bilíngue e completa em inglês ou francês. Incorpora também novos graus de acordo com as crescentes exigências do mercado de trabalho em áreas como Desporto, com a Licenciatura em Gestão Desportiva, o MBA em Gestão Desportiva ou o Mestrado em Psicologia do Desporto (ambos em formato online). No setor da saúde, terá novas funcionalidades como o Mestrado em Saúde Pública e Saúde Única, o Mestrado em Medicina Estética ou o MBA em Gestão de Escritórios de Farmácia, Gestão Estratégica e Inovação e, na área de Negócios e Tecnologia, irá atualizar a sua oferta com graus como o Mestrado em Gémeos Digitais e IA para a Indústria. o Mestrado em Mercados de Energia e Sustentabilidade ou o Mestrado em Inovação e Empreendedorismo.

APRENDIZAGEM PRÁTICA

A constante atualização dos ambientes e instalações tem sido outro dos pilares do curso. Na área da Saúde, expandiu a sua Cidade de Saúde com a inauguração da Clínica de Psicologia UAX, localizada no bairro de Madrid de San Blas-Canillejas, um espaço que integra formação universitária, cuidados especializados e impacto social.

Da mesma forma, o Hospital Clínico Veterinário UAX celebra os seus 20 anos como um dos centros europeus de referência em cuidados veterinários e formação prática, com mais de 15.000 procedimentos por ano e tecnologia aplicada a todas as especialidades com especialistas de prestígio internacional reconhecido.

A UAX acrescentou que a ligação ao ambiente profissional também foi reforçada através de alianças estratégicas com empresas e instituições de referência. Entre elas, acordos com Cremades & Calvo-Sotelo na área jurídica ou iniciativas ligadas à cibersegurança e transformação digital em conjunto com empresas como Microsoft, Telefónica, IBM, Accenture ou BBVA, incluindo a co-criação de programas, como o dedicado à formação em IA Agente, desenvolvido em conjunto com a NTT Data.

Nas indústrias criativas e entretenimento, a UAX também promoveu novos programas em conjunto com a Live Nation Espanha, focados em cultura, música, conteúdos audiovisuais e inteligência artificial aplicada, como o MBA em Negócios da Música ou o Mestrado em Gestão da Cultura, Desporto, Media e Entretenimento (lecionado em Málaga, na UAX Mare Nostrum). Ao mesmo tempo, a Faculdade de Música da UAX reforçou a sua posição como referência no jazz com uma série exclusiva de masterclasses protagonizada por figuras internacionais como Chucho Valdés e Joe Sanders.

A investigação tem sido outro dos eixos do curso. Isto é ratificado por acordos como o assinado entre a UAX e o Centro Nacional Carlos III de Investigação Cardiovascular (CNIC), visando o desenvolvimento de projetos de investigação avançada, a formação de investigadores e a promoção de iniciativas científicas de excelência nas ciências da saúde e biomedicina. Além disso, por ocasião do Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência, a UAX reuniu cinco das suas investigadoras pioneiras para tornar o talento feminino visível no campo científico e tecnológico e promover novas vocações STEM.

As publicações científicas também desempenharam um papel muito relevante, com um aumento de 67,4% em 2025 e a implementação de dois novos laboratórios dedicados à investigação: o Laboratório de Materiais e o Laboratório de Física Aplicada.

O compromisso social tem também feito parte da atividade da universidade durante o ano letivo através do Gabinete de Voluntariado e Cooperação para o Desenvolvimento, com iniciativas de voluntariado, cooperação e programas ligados ao bem-estar e saúde da comunidade.

Uma vez realizadas as cerimónias de graduação, a UAX já se está a preparar para o ano letivo de 2026/2027, que será um novo marco na sua extensa história de mais de 30 anos. Após a abertura da UAX Mare Nostrum em Málaga, em setembro de 2025, o próximo início do ano letivo será acompanhado pela inauguração do Centro Universitário Alfonso X el Sabio Astúrias, localizado no histórico edifício Calatrava em Oviedo e com foco na formação em saúde.