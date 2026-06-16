5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira, Montenegro recebe Ventura em São Bento para discutir reforma laboral. Já o Banco do Japão e a Reserva Federal (Fed) norte-americana vão decidir o rumo das taxas de juro. A marcar o dia estão indicadores do mercado laboral pelo Eurostat, o evento Portugal Capital Markets Day 2026 e o futuro da insolvente Sicasal.

Montenegro recebe Ventura em São Bento

Esta terça-feira, pelas 15h30, o primeiro-ministro Luís Montenegro vai receber em São Bento André Ventura, do Chega. Entre os assuntos em discussão está a reforma laboral, sendo esta mais uma tentativa de acordo entre o Governo e o partido de Ventura. O presidente do Chega adiantou na segunda-feira que vai pedir a Luís Montenegro “um compromisso escrito em relação à idade da reforma”, que estabeleça um calendário de descida até ao ao final da legislatura.

Banco do Japão e Fed decidem rumo das taxas de juro

O Banco do Japão vai divulgar esta terça-feira a sua decisão de política monetária, sendo esperado que decida aumentar as taxas de juro em 25 pontos base. Começa também esta terça-feira, a reunião de política monetária de dois dias do Comité do Mercado Aberto da Reserva Federal norte-americana (Fed). Esta é a primeira reunião presidida por Kevin Warsh. Os investidores aguardam que o banco central dos EUA mantenha as taxas de juro inalteradas na faixa dos 3,50% a 3,75%.

Eurostat divulga dados laborais

O gabinete oficial de estatísticas da União Europeia, Eurostat, vai publicar as vagas de emprego do primeiro trimestre do ano. No quarto trimestre de 2025, a taxa de vagas de emprego na Zona Euro foi de 2,2%, um aumento em relação aos 2,1% do terceiro trimestre e uma queda em relação aos 2,5% do quarto trimestre de 2024. A taxa de vagas de emprego na União Europeia foi de 2%, inalterada em relação ao terceiro trimestre de 2025 e uma queda em relação aos 2,3% do quarto trimestre de 2024. O Eurostat divulga também o Índice de Custo do Trabalho do primeiro trimestre.

Euronext promove Portugal Capital Markets Day

Vai decorrer esta terça-feira, em Lisboa, o Portugal Capital Markets Day 2026, organizado pela Associação de Emissores Portugueses (AEM) e pela Euronext Lisboa. O evento terá reuniões presenciais individuais com os principais responsáveis das empresas portuguesas cotadas em bolsa. O objetivo é proporcionar acesso exclusivo aos investidores.

Credores da Sicasal votam plano de insolvência

Os credores vão deliberar sobre a proposta de insolvência da Sicasal. A Portral, indústria de carnes localizada no concelho de Sintra, está interessada em adquirir a Sicasal, empresa que se encontra em processo de insolvência desde 6 de janeiro, por 11,5 milhões de euros . A existência de um investidor interessado levou os credores da Sicasal a mandatarem Jorge Calvete para apresentar um plano de insolvência da empresa de carnes sediada no concelho de Mafra.