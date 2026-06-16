No âmbito da organização conjunta dos Prémios ECO/CIMPOR, Cevat Mert, CEO da CIMPOR Portugal, enquadra a missão destas distinções com a visão e posicionamento da empresa. Desde logo, enfatizando que “o progresso nasce do diálogo entre a experiência consolidada (Prémio Lifetime Achievement) e a ambição de quem acaba de chegar (prémios Rising Stars), mas já tem tanto a dizer”.

Por outro lado, a propósito do Júri – que é composto pelos diretores das três mais prestigiadas faculdades de economia e gestão do país (Faculdade de Economia do Porto, Nova SBE e Católica-Lisbon) – destaca o profundo respeito da empresa pelo conhecimento e a convicção de que a inovação e o progresso nascem da sinergia entre o rigor académico e a experiência empresarial.

A primeira edição dos prémios ECO/CIMPOR tem já vencedores conhecidos: Isabel Furtado (Lifetime Achievement) e na categoria Rising Stars: Cristina Fonseca, Joana Magalhães da Silva, Marcelo Lebre e António Miguel. O evento de entrega de prémios decorre na próxima 5ª feira, 17h00, no Estúdio ECO.

"Gostamos de pensar na CIMPOR enquanto uma lifetime achiever e no ECO, embora celebre este ano o seu décimo aniversário, como uma rising star do panorama mediático português” Cevat Mert CEO da CIMPOR Portugal

Porque é que a CIMPOR decidiu apostar no apoio a estes prémios Lifetime Achievement e Rising Stars organizados em conjunto com o ECO?

A CIMPOR tem um compromisso histórico com o desenvolvimento de Portugal que vai muito para além da produção de cimento e que nos coloca no imaginário de todos os portugueses. Acreditamos que construir um futuro sólido passa, inevitavelmente, por valorizar e potenciar a liderança. Estes prémios são uma aliança natural entre a solidez e a visão de longo prazo de uma das empresas mais reputadas de Portugal e a agilidade e alcance da informação económica de referência que o ECO garante. Gostamos de pensar na CIMPOR enquanto uma lifetime achiever e no ECO, embora celebre este ano o seu décimo aniversário, como uma rising star do panorama mediático português. Por isso fez-nos todo o sentido associar-nos.

Qual é o significado de ter duas categorias tão distintas: uma que premeia uma carreira consolidada e outra que aposta em talentos emergentes?

Esta dualidade é o motor do nosso envolvimento. Com o prémio Lifetime Achievement, homenageamos o legado, a resiliência e a sabedoria. Reconhecemos os líderes cuja trajetória se confunde com a história de sucesso dos seus setores e que servem, para todos nós, como exemplos inspiradores do que é liderar, inovar e ter um impacto real e nobre no nosso país. Por seu turno, o Rising Stars, é uma demonstração de investimento no amanhã. Identificamos e damos palco à energia, à inovação e à capacidade de disrupção das novas gerações que já estão a desenhar o futuro da gestão em Portugal. Acreditamos que o progresso nasce do diálogo entre a experiência consolidada e a ambição de quem acaba de chegar, mas já tem tanto a dizer.

“Acredito que estes prémios possam servir, também, como catalisador. Queremos que as histórias dos vencedores – a resiliência e o legado da Isabel Furtado, e a visão inovadora dos Rising Stars – inspirem uma nova geração de gestores a ambicionar mais”

Os critérios do júri são exigentes e não esquecem temas relevantes como o impacto sistémico, a sustentabilidade (ESG) e a liderança inspiradora. Isso são valores importantes para a CIMPOR?

Deixe-me responder-lhe com uma mensagem clara: a liderança no século XXI mede-se por um conjunto de valores muito mais amplo do que apenas os resultados financeiros. Quando damos importância a critérios como o impacto sistémico, a responsabilidade corporativa e a formação de sucessores no prémio Lifetime Achievement, valorizamos líderes que, mais do que o sucesso “mundano”, têm procurado transformar o setor à sua volta. Por outro lado, ao focarmo-nos na visão disruptiva, na agilidade e na integração de princípios ESG para os Rising Stars, apontamos para o que é ser um gestor preparado para os desafios globais. Para a CIMPOR, estes não são apenas conceitos, são os pilares de uma economia moderna, ética e com uma visão do futuro que queremos ajudar a construir.

Para além de reconhecer os vencedores, que impacto mais vasto é que estes prémios podem ter no ecossistema empresarial português?

Acredito que estes prémios possam servir, também, como catalisador. Queremos que as histórias dos vencedores – a resiliência e o legado da Isabel Furtado, e a visão inovadora dos Rising Stars – inspirem uma nova geração de gestores a ambicionar mais. Gostávamos que a sua atribuição seja capaz de gerar uma conversa sobre o que significa ser um bom líder e como a boa gestão pode criar valor mensurável, não só para as empresas, mas para a comunidade e para o país. Em última análise, o que pretendemos é reforçar a cultura de excelência, meritocracia e liderança com propósito em Portugal.

“A liderança no século XXI mede-se por um conjunto de valores muito mais amplo do que apenas os resultados financeiros. Quando damos importância a critérios como o impacto sistémico, a responsabilidade corporativa e a formação de sucessores no prémio Lifetime Achievement, valorizamos líderes que, mais do que o sucesso “mundano”, têm procurado transformar o setor à sua volta”

A escolha de um júri composto pelos Deans das três mais prestigiadas faculdades de economia e gestão do país (FEP, Nova SBE e Católica-Lisbon) confere credibilidade à iniciativa, mas é também uma ponte para o mundo académico. Isso é importante para a CIMPOR?

Essa ponte é fundamental. Trazer a academia para o centro desta iniciativa garante um processo de avaliação independente, rigoroso e de uma excelência inquestionável. A Nova SBE, a Católica-Lisbon e Faculdade de Economia do Porto são centros de conhecimento onde o futuro da gestão está a ser pensado e onde os líderes de amanhã estão a ser formados. Para a CIMPOR, esta colaboração simboliza o nosso profundo respeito pelo conhecimento e a nossa convicção de que a inovação e o progresso nascem da sinergia entre o rigor académico e a experiência empresarial.