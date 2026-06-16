Acordo de paz entre Irão e EUA será assinado na sexta-feira na Suíça

O acordo de paz entre o Irão e os Estados Unidos será assinado na sexta-feira na estância alpina de Bürgenstock, perto de Lucerna, anunciou esta terça-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros suíço.

A Suíça acolherá a cerimónia oficial após vários dias de negociações e de contactos diplomáticos entre Washington, Teerão e mediadores internacionais, um entendimento que prevê a continuação do cessar-fogo e a abertura de uma nova fase de discussão sobre questões nucleares e de segurança regional, incluindo a reabertura do Estreito de Ormuz.

“Nesta fase, a assinatura está agendada para sexta-feira, 19 de junho, em Büergenstock, no cantão de Nidwalden. O local foi proposto pelos mediadores paquistaneses e cataris, bem como pelos EUA e pelo Irão”, disse o ministério em comunicado.

Mesmo após Donald Trump ter anunciado que o acordo com o Irão está assinado e o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, ter confirmado que a guerra com os Estados Unidos e Israel terminou, persistem ainda algumas incertezas sobre se o acordo perdurará face às ameaças israelitas de continuar a bombardear o sul do Líbano.

“O fim da guerra no Líbano é parte inseparável [do acordo]“, afirmou Abbas Araghchi, reiterando que “a guerra não terminará até que Israel se retire dos territórios libaneses que ocupou”, segundo a agência de notícias Mehr.

Bloqueio dos EUA aos portos iranianos foi levantado

Depois da Suíça ter anunciado que acolherá o acordo de paz entre EUA e Irão, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão afirmou esta que o bloqueio norte-americano aos portos iranianos foi levantado, três dias antes da assinatura oficial do acordo de paz entre Washington e Teerão.

”O bloqueio foi levantado antes da assinatura oficial”, disse Majid Takht-Ravanchi, citado pelo site do Governo iraniano, que recordou que o fim deste bloqueio fazia parte dos pontos cruciais defendidos pela República Islâmica para se chegar a um acordo.

Momentos antes, a televisão estatal iraniana avançou que os petroleiros e outros navios iranianos tinham voltado a circular. “Três petroleiros iranianos encontram-se neste momento no norte do Oceano Índico, e outros dois, que transportam mercadorias e gado, estão a caminho de portos do sul” do país, segundo indicou a emissora.

(Notícia atualizada com mais informação às 16h37)