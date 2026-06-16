Agência Espacial Portuguesa revela as 25 equipas que vão competir no EuRoC

Depois de ter atingido um recorde de 61 inscrições, a Agência Espacial Portuguesa revelou as 25 equipas selecionadas que garantiram o seu lugar na 7.ª edição do European Rocketry Challenge (EuRoC), que decorrerá em Constância de 15 a 21 de outubro. Entre as novidades da edição deste ano, cinco vagas foram reservadas às melhores candidaturas de equipas estreantes na competição de lançamento de foguetes.

Com oito equipas, Portugal foi pelo segundo ano consecutivo o país mais representado nas candidaturas. Do total, três equipas portuguesas foram escolhidas, como os RED do Instituto Superior Técnico, que participam desde 2021, os North Space que junta várias universidades nacionais ou os estreantes MAST da Universidade do Minho.

“O processo de seleção do EuRoC inclui critérios que têm em conta a experiência da equipa, seja pelo número de projetos, voos ou competições realizadas. Assim, decidimos reservar estes [cinco] lugares para equipas novas, algumas criadas para competir no EuRoC, para que tenham as mesmas oportunidades de aceder à rampa de lançamento”, explicou Inês d’Ávila, gestora de projeto do EuRoC e gestora de programas de Transporte e Segurança Espacial, citada em comunicado.

As cinco equipas rookies são a AnTARES, da Bélgica, a MAST, estreante portuguesa, a StarPi, proveniente da Itália, a UM Rocketry de Malta e a grega White Noise.

“Estas novas equipas poderão maturar e testar as suas tecnologias ao lado de equipas mais experientes, o que, no fim, contribui para um setor europeu mais preparado, resiliente e autónomo”, acrescentou Inês d’Ávila.

Entre as selecionadas estão a austríaca Aerospace Team Graz e a italiana Skyward Experimental Rocketry, campeãs das duas últimas edições, bem como a equipa suíça EPFL Rocket Team, vencedora da segunda edição do EuRoC.

“O nível de candidaturas que recebemos este ano foi muito elevado, com uma robustez técnica e tecnológica impressionante. O facto de termos mais equipas com propulsão líquida e híbrida, com motores desenvolvidos pelos próprios estudantes, do que motores sólidos comerciais, diz muito sobre a maturidade que este ecossistema atingiu. A seleção foi difícil precisamente porque o nível geral subiu”, sublinhou Marta Gonçalves, gestora de programas de Educação e Ciência da Agência Espacial Portuguesa, mencionada na nota.

Veja a lista completa de equipas selecionadas aqui.