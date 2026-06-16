ASUS lança novo Zenbook DUO com ecrã duplo

A produtividade já não depende apenas da potência de um computador. Hoje em dia, com um ambiente de trabalho que obriga a fazer múltiplas tarefas e onde os profissionais trabalham cada vez mais em movimento, a experiência de utilização tornou-se um fator decisivo. É neste cenário que surge o novo ASUS Zenbook DUO (2026), um portátil premium que aposta num conceito diferenciador de ecrã duplo para responder às exigências de quem procura desempenho, mobilidade e versatilidade.

Apresentado recentemente em Portugal, o novo portátil representa uma evolução da proposta da ASUS para a computação multitarefa. O Zenbook DUO combina dois ecrãs ASUS Lumina Pro OLED de 14 polegadas, resolução 3K, brilho até 1000 nits e taxa de atualização variável de 48-144Hz, criando uma área de trabalho expandida que permite gerir várias aplicações em simultâneo de forma mais intuitiva.

A experiência visual é reforçada por uma distância entre ecrãs 70% inferior à da geração anterior, tornando a transição entre ambos praticamente impercetível. A complementar este conceito, o software ScreenXpert otimiza a utilização dos dois painéis e permite aceder a diferentes funcionalidades através de gestos simples, facilitando a colaboração, a partilha de conteúdos e a organização do trabalho.

Na prática, esta configuração foi pensada para responder a cenários em que o multitasking é essencial. Por exemplo, um diretor de empresa pode, com esta solução, acompanhar videoconferências num ecrã enquanto consulta relatórios ou apresentações no outro. Por outro lado, criadores de conteúdos podem estar a editar imagem ou vídeo, ao mesmo tempo que mantêm ferramentas e referências visíveis em simultâneo.









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Já para profissionais em mobilidade, como nómadas digitais ou organizadores de eventos, este computador permite-lhes beneficiar de um espaço de trabalho mais amplo sem abdicar da portabilidade de um único equipamento. A versatilidade dos dois ecrãs permite adaptar o Zenbook DUO a diferentes formas de trabalhar, o que acaba por potenciar ganhos de produtividade em múltiplos contextos profissionais.

Mas a proposta da ASUS não se limita à experiência visual. Pensado para acompanhar profissionais em constante movimento, o Zenbook DUO apresenta uma construção integral em Ceraluminum™, material que torna o portátil mais resistente, mas também mais leve. A nova dobradiça retrátil, o suporte integrado redesenhado e o sistema de encaixe de teclado MagLatch™ foram desenvolvidos para garantir durabilidade e estabilidade em diferentes contextos de utilização, incluindo viagens frequentes.

No desempenho, a marca aposta no novo processador Intel® Core™ Ultra X9 Série 3, combinado com uma bateria dupla de alta capacidade de 99Wh. O objetivo é assegurar uma autonomia prolongada e uma capacidade de processamento comparável à de um computador de secretária, de forma a conseguir responder a fluxos de trabalho exigentes sem comprometer a mobilidade.

A gestão térmica foi igualmente reforçada, com novas soluções de ventilação e refrigeração criadas para manter níveis elevados de desempenho durante períodos prolongados de utilização. E, ainda nas melhorias está o sistema de áudio Dolby Atmos®, agora equipado com seis altifalantes, complementa a experiência multimédia e reforça a capacidade do portátil para quem trabalha com conteúdos criativos, comunicação ou entretenimento.

Mais do que uma atualização tecnológica, o Zenbook DUO (2026) pretende ser uma nova abordagem à computação portátil ao combinar dois ecrãs OLED de alta qualidade, desempenho avançado e um design pensado para a mobilidade.