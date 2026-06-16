Banco de Portugal quer criar ‘lista negra’ com contas usadas para fraudes nos pagamentos
Estratégia nacional para os pagamentos de retalho prevê a criação de uma base de dados com contas usadas para pagamentos indevidos. Também quer incentivar uma menor utilização de cheques.
O Banco de Portugal vai estudar a viabilidade de criar uma espécie de ‘lista negra’ com as contas bancárias que forem utilizadas para fraudes nos pagamentos. A medida consta da Estratégia Nacional para os Pagamentos até 2030 que o supervisor bancário colocou esta terça-feira em consulta pública, processo que decorrerá até 28 de julho.
A segurança e o combate à fraude é uma das prioridades da nova estratégia do Banco de Portugal para os pagamentos de retalho.
Nessa linha, o banco central também prevê criação de uma plataforma de acompanhamento da fraude digital. “A fraude digital não é apenas um problema operacional, é um desafio com o potencial de afetar a confiança no sistema financeiro” e que “exige uma resposta coletiva e estruturada”, como já tinha dito o governador Álvaro Santos Pereira.
No vetor da inovação, o Banco de Portugal adianta que vai alargar as soluções eletrónicas para pagamentos ao Estado disponibilizadas aos cidadãos e empresas nacionais e estrangeiros.
E insiste ainda na possibilidade de uma alteração legislativa que imponha a obrigação de as empresas aceitarem, em conjunto com o numerário, pelo menos um instrumento de pagamento eletrónico. Uma medida que já constava de anteriores planos estratégicos.
Também há ações no vetor da sustentabilidade, como a adoção de eventuais medidas de desincentivo de utilização de cheques.
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