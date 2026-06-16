Americanos renunciam à compra de 16% da SAD do Benfica

O Benfica anunciou esta terça-feira que o fundo norte-americano Entrepreneurial Equity Partners (EEP) de Tim Leiweke renunciou à aquisição de uma participação qualificada no capital da SAD dos encarnados.

Em abril, o fundo americano chegou a acordo com o empresário José António dos Santos — conhecido por ‘Rei dos Frangos’ — para adquirir uma participação de 16% na SAD das águias. Os americanos pagariam mais de dez euros por ação.

“Durante o período de tempo previsto no pré-acordo com o Grupo Valouro e José António dos Santos, foram mantidas com o EEP reuniões produtivas e encetada uma troca de informação que conduziu a um entendimento comum entre ambas as partes de que, face ao seu plano de crescimento e investimento em participações minoritárias noutros clubes europeus, o perímetro futuro do EEP poderia colidir com princípios de não concorrência, previstos nos Estatutos da Benfica SAD”, adianta o Benfica em comunicado.

Nesse sentido, acrescentam as águias, “para proteção da Benfica SAD e também do EEP, foi consensual a decisão de não entrar no capital da Benfica SAD”.

Os representantes encarnados já tinham informado os membros da equipa de Leiweke que o artigo 13.º do estatuto do clube lhe confere o direito de bloquear aquisições de participações acima de 2% por parte de investidores considerados como tendo interesses concorrentes. De resto, foi esta mesma cláusula que foi invocada pelo Benfica para bloquear a entrada de John Textor em 2022.

Tim Leiweke e a sua filha, Francesca Bodie, lideraram um consórcio que investiu recentemente cerca de 100 milhões de euros no clube italiano Venezia FC.

A Bloomberg adianta que a decisão não é final e que ainda é possível haver um acordo.

Tim Leiweke e Francesca Bodie não pretendem desempenhar qualquer cargo no Benfica, ao contrário do que sucede no clube italiano, onde Francesca Bodie foi nomeada presidente. O Venezia acabou de subir à primeira divisão e dificilmente jogará contra o Benfica nas competições europeias.

Em declarações ao Jornal de Negócios, José António dos Santos diz não estar surpreendido com a decisão dos responsáveis do Benfica, mas desdramatiza. “Não tenho dúvidas nenhumas de que há mais pessoas interessadas”, declarou o maior acionista individual do Benfica.

(notícia atualizada às 18h10)