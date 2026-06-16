Conferência .IA junta decisores no CCB para debater agentes, infraestrutura e soberania
No dia 14 de julho, durante a manhã, o ECO promove uma conferência com decisores, líderes empresariais e responsáveis políticos para debater a nova fase de desenvolvimento da inteligência artificial.
A inteligência artificial (IA) está a transformar as organizações, os processos e os modelos de negócio. No próximo dia 14 de julho, na parte da manhã, a Conferência .IA reúne, no CCB, líderes empresariais, especialistas e decisores públicos para debater a adoção de agentes de IA pelas empresas, a gestão da mudança, a corrida à infraestrutura digital e as escolhas que Portugal e a Europa têm pela frente.
Ao longo de uma manhã marcada por vários painéis de discussão, está já confirmada a presença de dois decisores políticos: Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação, fará o discurso de abertura, enquanto Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado, encerrará a manhã de discussão e partilha de informação sobre este tema central para a vida dos cidadãos e das organizações.
Está também confirmada a participação de Arlindo Oliveira, professor e presidente do INESC, e uma apresentação de Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal, sobre os processos de tomada de decisões nas empresas portuguesas. A participação é gratuita, sujeita a inscrição prévia.
💡 Conferência .IA — Agentes, infraestrutura, soberania e decisão
📍 Centro Cultural de Belém – Sala Sophia de Mello Breyner Andresen
📅 Terça-feira, 14 de julho – 9h às 13h30
📝 Gratuito – Inscreva-se no Eventbrite
Consulte o programa:
09h45
Chegada
10h
Introdução e contextualização
António Costa, Diretor do ECO
10h05
Abertura
Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas e Habitação
10h20
Oportunidades e impactos da corrida à infraestrutura
Oradores a confirmar
10h50
Conversa com Arlindo Oliveira, Presidente do INESC
Flávio Nunes, editor do ECO
11h10
Intervalo
11h20
Do copilot ao agente: quando a IA começa a executar
Oradores a confirmar
11h50
Keynote
Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal
12h20
Liderar com IA: Como Decidem os CEO
Rui Diniz, CEO da CUF
Outros oradores a confirmar
13h
Encerramento
Gonçalo Matias, Ministro Adjunto e da Reforma do Estado
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