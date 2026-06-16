Conferência .IA junta decisores no CCB para debater agentes, infraestrutura e soberania

A inteligência artificial (IA) está a transformar as organizações, os processos e os modelos de negócio. No próximo dia 14 de julho, na parte da manhã, a Conferência .IA reúne, no CCB, líderes empresariais, especialistas e decisores públicos para debater a adoção de agentes de IA pelas empresas, a gestão da mudança, a corrida à infraestrutura digital e as escolhas que Portugal e a Europa têm pela frente.

Ao longo de uma manhã marcada por vários painéis de discussão, está já confirmada a presença de dois decisores políticos: Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação, fará o discurso de abertura, enquanto Gonçalo Matias, ministro Adjunto e da Reforma do Estado, encerrará a manhã de discussão e partilha de informação sobre este tema central para a vida dos cidadãos e das organizações.

Está também confirmada a participação de Arlindo Oliveira, professor e presidente do INESC, e uma apresentação de Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal, sobre os processos de tomada de decisões nas empresas portuguesas. A participação é gratuita, sujeita a inscrição prévia.

💡 Conferência .IA — Agentes, infraestrutura, soberania e decisão

📍 Centro Cultural de Belém – Sala Sophia de Mello Breyner Andresen

📅 Terça-feira, 14 de julho – 9h às 13h30

📝 Gratuito – Inscreva-se no Eventbrite

Consulte o programa:

09h45

Chegada

10h

Introdução e contextualização

António Costa, Diretor do ECO

10h05

Abertura

Miguel Pinto Luz, Ministro das Infraestruturas e Habitação

10h20

Oportunidades e impactos da corrida à infraestrutura

Oradores a confirmar

10h50

Conversa com Arlindo Oliveira, Presidente do INESC

Flávio Nunes, editor do ECO

11h10

Intervalo

11h20

Do copilot ao agente: quando a IA começa a executar

Oradores a confirmar

11h50

Keynote

Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC Portugal

12h20

Liderar com IA: Como Decidem os CEO

Rui Diniz, CEO da CUF

Outros oradores a confirmar

13h

Encerramento

Gonçalo Matias, Ministro Adjunto e da Reforma do Estado