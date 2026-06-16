Dower Law Firm assessora C2 Capital Partners em investimento na Clothius

A Dower Law Firm assessorou a sociedade de capital de risco C2 Capital Partners no investimento na Clothius, um empresa com sede em Barcelos e que se dedica à tecelagem, lavandaria/tinturaria e confeção seamless.

A operação foi liderada pelo managing partner e sócio responsável pela área de Corporate Eduardo Castro Marques e contou com o apoio da associada coordenadora Cláudia Rodrigues Carvalho.

“A decisão de investir na Clothius reflete a nossa estratégia de apoiar empresas com potencial de crescimento e inovação”, refere em comunicado Beatriz Rocha, head of growth da investidora. Considera ainda que esta colaboração “trará resultados positivos e será uma oportunidade para impulsionar um crescimento sustentável”.