Especialistas apontam para o ambiente como um fator-chave na fadiga diária

Muitas pessoas começam o dia com falta de energia e experienciam uma diminuição do desempenho ao longo do dia. No entanto, esta fadiga nem sempre se explica apenas por dormir pouco ou trabalhar demais.

Estudos realizados pela Universidade de Navarra em conjunto com a Biow, uma empresa de bioengenharia, sugerem que o sono é um processo biológico essencial para a recuperação física, equilíbrio metabólico e função cognitiva. A sua qualidade e continuidade influenciam diretamente a energia diária e a capacidade do corpo de se adaptar ao desgaste.

Durante o sono, o corpo ativa processos essenciais de reparação celular, regulação da inflamação e recuperação fisiológica. Quando estes mecanismos não funcionam de forma eficiente, podem surgir cansaço persistente, redução da capacidade de concentração e dificuldades na recuperação.

Um dos fatores mais relacionados com a perda de vitalidade é o stress oxidativo, um desequilíbrio entre radicais livres e antioxidantes que pode afetar o funcionamento celular. Quando é mantido ao longo do tempo, está associado ao envelhecimento biológico e a uma menor capacidade de recuperação do corpo.

Nos últimos anos, a investigação também se tem focado no ambiente onde as pessoas descansam. Alguns estudos sugerem que certos fatores ambientais podem influenciar o funcionamento das mitocôndrias, que são responsáveis pela produção de energia celular.

Esta abordagem deu origem ao conceito de exposoma, que abrange todas as exposições ambientais que afetam a saúde ao longo da vida. Neste contexto, surgiram soluções tecnológicas como a Biow, desenvolvidas para otimizar as condições ambientais do quarto e favorecer fatores relacionados com a respiração e a qualidade do descanso, influenciando diretamente a produção de energia celular e os mecanismos de proteção contra danos oxidativos.

As evidências científicas atuais indicam que a fadiga é resultado de múltiplos fatores que interagem entre si, incluindo a qualidade do sono, o equilíbrio hormonal, o stress oxidativo e o ambiente. Portanto, melhorar a energia diária nem sempre implica fazer um esforço maior, mas sim otimizar as condições em que o corpo realiza os seus processos naturais de recuperação.