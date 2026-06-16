Estreia de Cabo Verde no Mundial 2026 reúne quase 201 mil telespectadores

Acompanhe as audiências de todos os jogos do Mundial de Futebol nos EUA, Canadá e México, numa análise da Dentsu para o ECO/+M.

O jogo de estreia de Cabo Verde num Mundial, que o opôs a Espanha no Mercedes-Benz Stadium — perante 67.640 espetadores, terminou com um empate 0-0. Em Portugal, o encontro foi acompanhado, em média, por 200.840 telespectadores, com a transmissão dividida entre Sport TV 1 e a Sport TV 5 — de acordo com a análise elaborada pela Dentsu para o +M.

Transmitido às 17h, o jogo não foi o mais visto desta segunda-feira, 15 de junho. O pódio é ocupado por Bélgica X Egipto, que contou com 266.219 telespectadores na Sport TV 5 pelas 20h. O menos visto do dia foi confronto entre Suécia e Tunísia, pelas 03h, emitido pela Sport TV 5. Contou com uma audiência média de 5.279 telespectadores. O jogo menos visto deste Mundial continua a ser, neste momento, o Qatar X Suiça — que alcançou uma audiência de 3.377 telespectadores na Sport TV 5.

Nos primeiros cinco dias da competição, o Mundial de 2026 conta com uma audiência acumulada de três milhões e 700 mil telespectadores. A TVI captou 37% dos telespetadores sintonizados nos jogos — o que corresponde a cerca de 1 milhão e 372 mil indivíduos. A Sport TV 5 captou 28% da audiência — cerca de 1 milhão e 51 mil indivíduos, a SIC reuniu 22% de audiência — 807 mil, e a Sport TV 1 captou os restantes 13% — 491 mil.

De forma geral, registou-se um público predominantemente masculino (60%), face aos 40% de audiência feminina. A maior concentração de telespectadores deu-se na faixa etária com mais de 55 anos, que representou 52% do total.

O torneio prosseguiu esta terça-feira, 16 de junho, com os jogos Irão X Nova Zelândia (02h), França X Senegal (20h) e Iraque X Noruega (23h). Amanhã, dia 17 de junho, é a estreia de Portugal contra a República Democrática do Congo às 18h.

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