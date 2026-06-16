Mundial 2026

Federação convida deputados para ir ao Mundial. Exceção na lei retira poderes a Aguiar-Branco

  • ECO
  • 8:36
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Chefes das bancadas e líderes partidários com assento parlamentar podem escapar ao limite de 150 euros estabelecido como teto máximo para ofertas dos restantes deputados.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) convidou os líderes partidários e os líderes parlamentares a assistir à estreia de Portugal no Campeonato do Mundo, que se realiza nos EUA, México e Canadá, escreve o Observador (acesso pago).

Como o convite do organismo liderado por Pedro Proença foi dirigido aos líderes dos grupos parlamentares, e não a deputados a título individual, o presidente da Assembleia da República. José Pedro Aguiar-Branco, emitiu um despacho a explicar que não tem margem legal para se pronunciar.

Os líderes das bancadas e líderes partidários com assento parlamentar podem, assim, escapar ao limite de 150 euros estabelecido como teto máximo para ofertas dos restantes deputados. PSD, Chega e IL pretendem aceitar o convite, enquanto PS diz estar a “avaliar” e o PAN recusou.

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