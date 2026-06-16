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Hiscox reúne mais de 80 mediadores no Porto na estreia do “Hiscox on Tour” em Portugal

  • ECO Seguros
  • 18:27

A Hiscox realizou no Porto a primeira edição do “Hiscox on Tour” em Portugal, reunindo mais de 80 mediadores num encontro dedicado ao reforço da especialização e capacitação técnica.

A Hiscox realizou, no Porto, a primeira edição do Hiscox on Tour em Portugal, reunindo mais de 80 mediadores num encontro dedicado à especialização, à capacitação técnica e ao reforço da relação entre a seguradora e a sua rede de distribuição. A iniciativa, já com historial consolidado em Espanha, chegou agora ao mercado português como parte de uma estratégia de maior proximidade ao terreno.

Emérico Gonçalves esteve no Hiscox on Tour para falar com os mediadores, que “estão na primeira linha da relação com os clientes e precisam de ferramentas, conhecimento e capacidade de resposta para interpretar riscos que são hoje mais complexos”.

A sessão centrou-se nos desafios que estão a reconfigurar o setor segurador, como a crescente exposição a riscos cibernéticos, a maior responsabilização de administradores e gestores, a complexidade regulatória e a proteção de patrimónios de elevado valor. No plano das soluções, a Hiscox apresentou o seu portefólio para o mercado nacional, com destaque para as áreas de Cyber, Responsabilidade Civil Profissional, D&O, Arte e Patrimónios de Elevado Valor.

A tecnologia esteve também em destaque. A companhia apresentou a plataforma MyHiscox, desenvolvida para apoiar o trabalho diário dos mediadores na cotação, emissão e gestão de apólices, bem como no acompanhamento de sinistros, um instrumento de agilização operacional num contexto em que a velocidade de resposta é cada vez mais importante na relação com o cliente final.

Segundo Emérico Gonçalves, Diretor Comercial da Hiscox Portugal, “os mediadores estão na primeira linha da relação com os clientes e precisam de ferramentas, conhecimento e capacidade de resposta para interpretar riscos que são hoje mais complexos, mais técnicos e muitas vezes interdependentes”, sublinhando ainda que “o Hiscox on Tour é uma oportunidade para escutar o mercado, partilhar conhecimento técnico e reforçar uma relação de colaboração com os mediadores, que são parceiros fundamentais na construção de respostas seguradoras mais ajustadas à realidade dos clientes”.

A sessão no Porto encerrou com um momento de networking entre os participantes. Depois da estreia no Porto, o Hiscox on Tour terá ainda uma paragem em Lisboa, no dia 24 de setembro.

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