Hiscox reúne mais de 80 mediadores no Porto na estreia do “Hiscox on Tour” em Portugal

A Hiscox realizou, no Porto, a primeira edição do Hiscox on Tour em Portugal, reunindo mais de 80 mediadores num encontro dedicado à especialização, à capacitação técnica e ao reforço da relação entre a seguradora e a sua rede de distribuição. A iniciativa, já com historial consolidado em Espanha, chegou agora ao mercado português como parte de uma estratégia de maior proximidade ao terreno.

A sessão centrou-se nos desafios que estão a reconfigurar o setor segurador, como a crescente exposição a riscos cibernéticos, a maior responsabilização de administradores e gestores, a complexidade regulatória e a proteção de patrimónios de elevado valor. No plano das soluções, a Hiscox apresentou o seu portefólio para o mercado nacional, com destaque para as áreas de Cyber, Responsabilidade Civil Profissional, D&O, Arte e Patrimónios de Elevado Valor.

A tecnologia esteve também em destaque. A companhia apresentou a plataforma MyHiscox, desenvolvida para apoiar o trabalho diário dos mediadores na cotação, emissão e gestão de apólices, bem como no acompanhamento de sinistros, um instrumento de agilização operacional num contexto em que a velocidade de resposta é cada vez mais importante na relação com o cliente final.

Segundo Emérico Gonçalves, Diretor Comercial da Hiscox Portugal, “os mediadores estão na primeira linha da relação com os clientes e precisam de ferramentas, conhecimento e capacidade de resposta para interpretar riscos que são hoje mais complexos, mais técnicos e muitas vezes interdependentes”, sublinhando ainda que “o Hiscox on Tour é uma oportunidade para escutar o mercado, partilhar conhecimento técnico e reforçar uma relação de colaboração com os mediadores, que são parceiros fundamentais na construção de respostas seguradoras mais ajustadas à realidade dos clientes”.

A sessão no Porto encerrou com um momento de networking entre os participantes. Depois da estreia no Porto, o Hiscox on Tour terá ainda uma paragem em Lisboa, no dia 24 de setembro.