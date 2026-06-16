Hospital Rey Juan Carlos analisa a atualização das ferramentas de diagnóstico e tratamentos na abordagem à patologia da tiroide e à obesidade

O Hospital Universitário Rey Juan Carlos da Comunidade de Madrid realizou a ‘Conferência de Atualização sobre Endocrinologia e Nutrição, obesidade e patologia da tiroide’, com o objetivo de atualizar o conhecimento sobre estas duas patologias.

“Tanto as doenças da tiroide como a obesidade hoje dispõem de ferramentas e tratamentos diagnósticos cada vez mais eficazes.” Esta é a principal conclusão transmitida pela Dra. Nerea Aguirre Moreno, subdiretora do Serviço de Endocrinologia e Nutrição do Hospital Universitário Rey Juan Carlos, no final de uma conferência.

O principal objetivo da reunião de formação, organizada pelo referido serviço, foi “atualizar o conhecimento sobre duas patologias muito prevalentes: doenças da tiroide e obesidade, dirigidas a todos os profissionais de saúde, incluindo os médicos de cuidados primários, que constituem o primeiro nível de cuidados e um pilar fundamental do nosso sistema de saúde”, continua o especialista, que sublinha a importância de “ir sempre aos profissionais de saúde antes quaisquer dúvidas, evite informação não verificada e aposte na prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento adequado para melhorar a saúde e a qualidade de vida dos pacientes”.

Para tal, a ‘Conferência de Atualização sobre Endocrinologia e Nutrição, obesidade e patologia da tiroide’ foi estruturada em quatro áreas dedicadas à patologia da tiroide, avaliação clínica e novas estratégias terapêuticas em obesidade, obesidade em situações clínicas específicas e tópicos-chave na prática clínica; em torno do qual abordou os principais desafios diagnósticos e terapêuticos, desde a interpretação de um TSH alterado (tirotropina, hormona estimulante da tiroide) ou a gestão do nódulo da tiroide, até às novas estratégias farmacológicas para o tratamento da obesidade, a sua relação com situações clínicas específicas e a necessidade de manter a perda de peso alcançada a longo prazo.

PATOLOGIA DA TIROIDE

A primeira parte do dia centrou-se na patologia da tiroide na prática clínica, abordando questões como a interpretação de alterações no TSH, a gestão da disfunção tiroideia e as chaves para interpretar a ecografia do nódulo tiroideo.

Uma das dúvidas mais frequentes nas consultas, segundo especialistas, é a preocupação dos pacientes quanto à possível natureza maligna dos nódulos da tiroide. No entanto, a grande maioria destes nódulos é benigna. Atualmente, os sistemas de classificação por ecografia permitem avaliar o risco de malignidade com grande precisão e decidir quais os pacientes que necessitam de estudos adicionais ou seguimento, evitando exames desnecessários e melhorando os cuidados.

Neste sentido, a Dra. Ana Alonso Torres, do Serviço de Radiodiagnóstico e da Secção de Neurorradiologia do Hospital, destacou neste momento a relevância da abordagem multidisciplinar, especialmente na coordenação entre Radiodiagnóstico, Endocrinologia e Nutrição e as restantes especialidades envolvidas.

OBESIDADE

A reunião dedicou também uma parte muito relevante à obesidade, tanto do ponto de vista da sua avaliação clínica como das novas estratégias terapêuticas; E os especialistas insistiram na necessidade de a tratar como uma doença crónica e complexa, e não apenas como um problema de peso.

A obesidade está associada a inúmeras complicações de saúde, incluindo diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares, fígado gordo, alguns tipos de cancro e problemas osteoarticulares. Além disso, fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais e ambientais estão envolvidos na sua aparência e manutenção, o que requer uma abordagem abrangente que tenha em conta não só o excesso de peso, mas também as doenças associadas e as circunstâncias específicas de cada paciente.

Neste contexto, novas terapias farmacológicas têm sido um avanço importante. Até há alguns anos, as opções disponíveis ofereciam resultados mais limitados, enquanto os tratamentos atuais permitem uma perda de peso clinicamente relevante, que pode atingir entre 15 a 20 por cento do peso corporal em muitos pacientes. No entanto, os especialistas lembram que estes são tratamentos médicos que devem ser prescritos e supervisionados por profissionais de saúde, que não são indicados para todas as pessoas e que devem ser sempre acompanhados por mudanças nos hábitos de vida.

O programa da conferência abordou também situações clínicas específicas relacionadas com a obesidade, como menopausa, doença metabólica do fígado, obesidade sarcépética ou risco cardiovascular. Todos eles requerem uma avaliação específica, pois podem condicionar tanto o risco para a saúde como as decisões terapêuticas.

Durante a menopausa, por exemplo, ocorrem alterações na composição corporal e na distribuição de gordura que podem aumentar o risco cardiovascular. A doença metabólica do fígado associada à obesidade pode progredir silenciosamente, pelo que a deteção precoce é essencial. A obesidade sarcopénica, por outro lado, combina o excesso de gordura corporal com diminuição da massa muscular e da função, aumentando o risco de fragilidade, incapacidade e comprometimento funcional. Nestes casos, para além da perda de peso, é especialmente importante incentivar exercícios de força adaptados a cada pessoa.

Outra das mensagens centrais da reunião foi a importância de manter a perda de peso. Perder peso é relevante, mas manter essa perda a longo prazo é o verdadeiro desafio, porque o corpo tende a defender o peso anterior através de mecanismos biológicos que favorecem a recuperação, pelo que a obesidade deve ser entendida como uma doença crónica que requer tratamento, monitorização contínua e apoio profissional.

Neste sentido, manter hábitos alimentares saudáveis, realizar atividade física regular, cuidar do sono, lidar com fatores emocionais e ter apoio à saúde são elementos fundamentais para consolidar os resultados obtidos, recordaram os especialistas.

Por fim, a reunião destacou a importância dos cuidados coordenados entre Cuidados Primários, Endocrinologia e Nutrição, Radiodiagnóstico, Medicina Interna, Nutrição e Saúde Mental. Esta colaboração permite oferecer cuidados mais completos, personalizados e centrados no paciente, com diagnósticos mais precisos, melhor coordenação dos tratamentos e apoio mais eficaz ao longo de todo o processo de cuidados.