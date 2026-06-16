Lisboa recebe Startup World Cup para debater o futuro da economia tecnológica

Lisboa vai receber a Startup World Cup 2026 esta quarta e quinta-feira na Unicorn Factory Lisboa, numa altura em que a Europa enfrenta uma pressão crescente para acelerar a inovação, aumentar a produtividade e reforçar a sua competitividade face aos Estados Unidos e à Ásia.

O evento vai reunir investidores internacionais, líderes empresariais, responsáveis por políticas públicas, fundos de capital de risco e empreendedores para discutir os temas que estão a redefinir a economia global, da inteligência artificial ao acesso a capital, da saúde digital à competitividade europeia.

A segunda edição nacional da Startup World Cup poderá ter um impacto significativo para o ecossistema nacional, uma vez que, em 2025, as startups nacionais captaram cerca de 470 milhões de euros em investimento, o que representa um crescimento de 21% face ao ano anterior.

Mas mais do que discutir o crescimento no espaço empreendedor, o encontro “pretende colocar em cima da mesa uma questão mais ampla”, de como seria possível “transformar inovação em escala económica, competitividade internacional e criação sustentável de valor”, destaca a organização da competição.

A conferência terá como um dos principais focos “a forma como a inteligência artificial está a deixar de ser uma promessa tecnológica para se tornar um fator determinante de produtividade, competitividade e transformação empresarial”.

Entre os participantes confirmados estão Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa; Francisco España, da Microsoft; representantes da Cloudflare, Deloitte, IBM, Procter & Gamble, Fidelidade, Galp, AstraZeneca, CUF, TAP Air Portugal, Grupo Brisa, Banco Português de Fomento, Banco Europeu de Investimento (EIB), Fundo Europeu de Investimento (EIF), AICEP e Unicorn Factory Lisboa.

Para além de um espaço de debate, esta edição da competição terá 50 startups a competir por um prémio de um milhão de euros de investimento e a possibilidade de ganhar outro milhão de dólares nos EUA, ao vencer a final da Startup World Cup, a realizar em outubro, em São Francisco.