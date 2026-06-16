Ministro das Infraestruturas diz que “já não há caos” nos aeroportos

“Já não há caos nos aeroportos. Houve um reforço das forças de segurança que estão a fazer o controlo de fronteiras em todos os aeroportos, nomeadamente no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa”, garantiu o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, à margem da assinatura de um protocolo entre a Câmara de Vila do Conde e a Infraestruturas de Portugal (IP) para a futura construção de uma nova ponte rodoviária sobre o rio Ave.

Miguel Pinto Luz garantiu que este tema dos aeroportos tem estado a ser acompanhado pelo seu ministério em articulação com o ministro da Administração Interna, que lidera o processo, salientando que foram adotadas várias medidas para reforçar o controlo de fronteiras, numa altura em que se aproximam os meses de maior pressão turística.

“Houve reforço de máquinas e tecnologia e temos estado a acompanhar o assunto de forma permanente e efetiva. Acreditamos que temos as condições necessárias e suficientes para atravessar um verão mais tranquilo”, concluiu o ministro.

Houve reforço de máquinas e tecnologia e temos estado a acompanhar o assunto de forma permanente e efetiva. Acreditamos que temos as condições necessárias e suficientes para atravessar um verão mais tranquilo. Miguel Pinto Luz Ministro das Infraestruturas e Habitação

Nos últimos meses, vários passageiros denunciaram tempos de espera prolongados nos controlos de fronteira dos aeroportos portugueses, sobretudo em Lisboa, situação associada à implementação do novo Sistema de Entrada e Saída (EES) da União Europeia e à insuficiência de meios humanos e tecnológicos.

O Governo anunciou, entretanto, um reforço de agentes da PSP, novos postos de controlo documental e mais portas eletrónicas de passagem [e-gates] nos principais aeroportos nacionais; medidas destinadas a reduzir os tempos de espera durante o período de maior afluência turística.