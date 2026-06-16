Mundial 2026: Seleção Nacional une 84% dos portugueses, mas há um “paradoxo” na confiança

Apenas 33% dos inquiridos manifestam elevada confiança no desempenho técnico da equipa, mas 65% esperam que Portugal chegue, pelo menos, às meias-finais.

Às portas do arranque no Mundial 2026, a Seleção Nacional mantém o estatuto de principal pilar de coesão do país. Segundo o novo “Barómetro Betclic”, estudo realizado pela YouGov para a patrocinadora oficial da Federação Portuguesa de Futebol, 84% dos portugueses consideram que a equipa das quinas é o maior ponto de união nacional, independentemente da região ou da faixa etária.

“Estes dados dizem-nos algo que todos sentimos, mas que raramente medimos: Portugal pára quando a Seleção joga. E isso é muito mais do que futebol. É identidade, é pertença“, sublinha Tiago Simões, country manager da Betclic Portugal.

Apesar da unidade em torno da equipa, o estudo revela uma desconexão entre a confiança real e a ambição dos adeptos. Apenas 33% dos inquiridos manifesta elevada confiança no desempenho técnico da equipa, mas 65% — dois terços da amostra — espera que Portugal chegue, pelo menos, às meias-finais.

Esta expectativa revela um fosso geracional acentuado. Os mais jovens (18-24 anos) surgem como os mais otimistas: 29% acreditam na conquista do título, valor que cai para os 13% entre os inquiridos com mais de 55 anos. Para a Geração Z, o apuramento para as meias-finais é encarado quase como uma meta obrigatória, com 73% a prever esse resultado.

O barómetro traz também dados que desafiam estereótipos sobre o consumo de futebol. As mulheres demonstram um foco mais exclusivo na equipa nacional: 39% afirmam que vão acompanhar apenas os jogos de Portugal, uma percentagem dez pontos percentuais superior à dos homens (28%). A motivação principal para acompanhar a competição é, também no público feminino, o apoio à Seleção (45%), superando os 41% registados no público masculino.

No que toca à influência dentro de campo, as preferências dividem-se: Cristiano Ronaldo mantém-se como a referência máxima para as mulheres (32%), enquanto Vitinha assume a liderança das preferências entre os homens (29%).

Caso a caminhada de Portugal termine antes do esperado, os adeptos já têm “equipas de recurso” definidas. Em caso de eliminação precoce da equipa das quinas, o Brasil surge como o destino preferencial (24%), seguido por Espanha (18%) e Argentina (5%).

O estudo, realizado em maio e junho de 2026, incluiu uma amostra representativa de 1.000 adultos portugueses.