Porto avança com “maior projeto Build to Rent do país” em parceria com Sonae Sierra e Solive

⚡ ECO Fast O município do Porto formaliza uma parceria com a Sonae Sierra e a Solive para construir o maior projeto de arrendamento acessível do país, com 331 casas.

Este projeto é o segundo do tipo na cidade e surge após um investimento de 18 milhões de euros em habitação acessível, demonstrando a colaboração entre o setor público e privado.

A iniciativa visa responder ao desequilíbrio entre a procura e a oferta no mercado imobiliário, oferecendo rendas mensais entre 525 e 950 euros para famílias de classe média.

Esta quinta-feira o município do Porto formaliza uma parceria com a Sonae Sierra e a Solive, para a implementação “do maior projeto Build to Rent do país“, com vista à construção de 331 casas de arrendamento acessível na freguesia de Campanhã, que serão depois geridas pela autarquia da Invicta.

Este já é o segundo projeto “Build to Rent” do município, através da empresa municipal Porto Vivo, fruto de numa parceria público-privada. Nos terrenos de uma antiga fábrica de Campanhã estão a ser construídas 124 casas de arrendamento acessível para famílias de classe média e outras 27 para venda no mercado imobiliário livre, num investimento de 18 milhões de euros do grupo Ageas Portugal.

Já em março, durante o lançamento da primeira pedra deste empreendimento “Jardins do Oriente”, em estaleiro de obra, autarquia e seguradora garantiam tratar-se do “primeiro grande projeto Build to Rent do país”. Agora o município volta a anunciar um novo projeto de arrendamento acessível, “o maior” do país, com 331 casas de arrendamento acessível e com cerca de seis mil metros quadrados de espaços verdes.

Esta quinta-feira o presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, e representantes dos promotores Solive/Tecnibuild e Sonae Sierra firmam o memorando de entendimento para avançarem com a parceria público-privada.

“Este é o segundo projeto de grande dimensão anunciado pela autarquia, através da Porto Vivo, SRU, no âmbito da sua estratégia de promoção de habitação acessível em colaboração com o setor privado, reforçando um modelo de parceria que tem vindo a ser apontado como referência no setor“, lê-se na convocatória enviada pelo município para a sessão de assinatura desta parceria.

Este modelo chama os privados a participar na estratégia do município para ajudar a “responder aos problemas de habitação [face] ao atual desequilíbrio entre a procura e a oferta” no mercado imobiliário, como enfatizou o autarca na cerimónia de lançamento da primeira pedra do primeiro projeto “Build to Rent”.

No caso da parceria público-privada com o grupo Ageas, esta implica a disponibilização das 124 casas para arrendamento acessível pelo período de dez anos, com possibilidade de renovação por mais uma década.

Deverão estar prontas a habitar dentro de dois anos por agregados familiares de classe média, que se veem a braços com a dificuldade em pagar os atuais preços praticados no concelho (e na generalidade dos limítrofes) devido à especulação imobiliária. Com tipologias entre T0 e T3, as rendas mensais destas casas deverão situar-se entre os 525 euros e os 950 euros.