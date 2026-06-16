Portuguesa Bloop leva rede social de compras para Espanha

A portuguesa Bloop, um marketplace que atua como uma rede social de compras, anunciou esta terça-feira a entrada no mercado espanhol, um passo estratégico que assinala o arranque da internacionalização da plataforma fundada por Francisco Rodrigues.

Lançada no final de 2025, a Bloop ultrapassou os 60 mil downloads e reúne cerca de 200 vendedores ativos em menos de seis meses de operação em Portugal. A empresa captou ainda dois milhões de euros junto de mais de 150 investidores, numa ronda liderada pela Monarque Funds, uma das maiores realizadas em Portugal antes de gerar vendas.

“A Bloop foi criada com uma visão internacional e os resultados em Portugal validaram o potencial do modelo. Espanha surgiu naturalmente como o próximo passo, não só pela cultura de consumo espanhola revelar-se particularmente recetiva a este tipo de modelo, mas também porque muitos dos vendedores presentes na plataforma já operam nesse mercado”, afirma

Francisco Rodrigues, CEO & founder da Bloop, citado em comunicado.

Espanha surgiu naturalmente como o próximo passo, não só pela cultura de consumo espanhola revelar-se particularmente recetiva a este tipo de modelo, mas também porque muitos dos vendedores presentes na plataforma já operam nesse mercado. Francisco Rodrigues CEO e fundador da Bloop

A aposta em Espanha assenta também em indicadores concretos. “Cerca de 80% dos vendedores portugueses da Bloop já comercializam os seus produtos no mercado espanhol e aproximadamente 10% dos vendedores ativos da plataforma são espanhóis“, refere Luis Muñoz, cofundador da empresa. “Esta dinâmica demonstra que já existe uma procura e uma adesão orgânicas que tornam Espanha o passo natural na nossa estratégia de expansão internacional”, acrescenta.

Com a marca já registada em Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e Brasil, a empresa pretende expandir gradualmente a sua presença internacional e afirmar-se como uma “referência mundial de um modelo nativo de social shopping, uma categoria em crescimento que está a transformar a forma como os consumidores descobrem e compram produtos online”.

A plataforma permite que qualquer utilizador acumule créditos para descontar em compras futuras através da recomendação de produtos e serviços adquiridos no próprio marketplace, fundindo os conceitos de rede social e mercado digital.