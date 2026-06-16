Pragma Advogados integra Fernando Fontes para reforçar prática de Direito Fiscal

A Pragma Advogados anuncia a integração de Fernando Fontes como Of Counsel da área de Direito Fiscal. Com uma carreira construída em três dimensões — Administração Tributária, advocacia e academia — Fernando Fontes junta-se à Pragma.

Antes de ingressar na advocacia, exerceu funções durante mais de duas décadas na Autoridade Tributária e Aduaneira, onde trabalhou sobretudo nas áreas do contencioso e da investigação tributária. “Esta experiência permitiu-lhe conhecer de forma aprofundada os mecanismos internos da Administração Fiscal, conhecimento que tem vindo a colocar ao serviço dos seus clientes desde que iniciou a prática da advocacia, em 2008”, segundo comunicado do escritório.

Paralelamente, desenvolve atividade académica como docente na Universidade do Minho, na Católica Porto Business School e no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), lecionando matérias ligadas ao procedimento, processo e contencioso tributário.

Segundo Ricardo Nascimento, Sócio da Pragma Advogados, “o Direito Fiscal é uma área onde o conhecimento técnico, por si só, já não basta. Os clientes procuram advogados capazes de antecipar riscos, compreender a lógica da Administração Tributária e construir soluções juridicamente sólidas e estrategicamente eficazes. O Fernando reúne essas competências de forma rara, porque conhece o sistema por dentro, acompanha-o por fora e ajuda a formar quem nele opera.”

Acrescenta ainda que “a sua integração reflete também aquilo que queremos para a Pragma: uma sociedade que combina rigor jurídico com experiência prática e visão de longo prazo. Estamos muito satisfeitos por contar com um profissional cujo percurso é reconhecido por colegas, magistrados, académicos e contribuintes.”

Para Fernando Fontes, “o exercício do Direito Fiscal exige hoje uma capacidade crescente de interpretar a complexidade e de encontrar soluções equilibradas para problemas cada vez mais exigentes. Encontrei na Pragma um projeto com essa ambição e com uma cultura de proximidade ao cliente que valorizo particularmente. É com grande satisfação que me junto à equipa para contribuir para o seu crescimento e para o desenvolvimento da área fiscal.”