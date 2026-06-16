Presidentes da ASF, APS e APROSE vão estar no Fórum Nacional de Seguros 2026

O Fórum Nacional de Seguros 2026 já está em marcha e estão confirmadas as presenças e intervenções de Gabriel Bernardino, Presidente da ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, José Galamba de Oliveira, Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS) e Nuno Martins, Presidente da APROSE – Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros.

A 5ª edição do FNS vai realizar-se em 7 e 8 de julho, como sempre na Alfândega do Porto, aumentando o espaço ocupado pelas mais de 50 marcas expositoras em relação a edições anteriores, em dois dias também preenchidos com debates sobre os temas mais atuais do setor. Os mais de três mil profissionais esperados ao longo do evento, terão oportunidade de atualizar conhecimentos junto da autoridade de supervisão, seguradores, distribuidores e de um universo de empresas parceiras do setor segurador.

Como novidade deste ano está um espaço para talks, conversas mais focadas em temas relevantes para o setor. Será um momento para, num espaço mais reservado, transmitir mensagens a convidados e ao público presente.

Em paralelo, os debates ocuparão o principal auditório, abordando temas marcantes para o futuro próximo da atividade, bem como introduzindo, desde já, tópicos de matérias tecnológicas, legais e de mercado que assumirão total relevância no médio prazo e a que os profissionais devem ficar atentos.

Os detalhes do programa e de como se inscrever podem ser vistos no site Fórum Nacional de Seguros 2026. Atenção para os membros da APROSE: Têm entrada livre, tendo recebido ou estando em vias de receber informação da Associação a guiar a forma de assegurar essa vantagem.

No final do primeiro dia a lluni volta a convidar todos os presentes para o seu Sunset, uma festa que é tempo de uma descontraída troca de ideias ainda na Alfândega, mas na margem do rio Douro.

Marcas de topo são parceiras do Fórum Nacional de Seguros

As empresas e marcas presentes são emblemáticas em todas as atividades do setor segurador.

Entre as seguradoras estarão no FNS2026 o Grupo Ageas, AIG, Arag, Asisa, Azuaga, Bupa/Sanitas, Caravela, Fidelidade, Generali Tranquilidade, Hagel, Hiscox, Lusitania, Metlife, Mgen, Planicare, Prévoir, Real Vida e Zurich.

Corretores e mediadores contam-se a April, Diagonal, Concentra, Hispania, Innovarisk, MDS, Planeia, Methodus, Mudey, NuVu, Sabseg, Safebrok, Segup, Seguramos, Semper, Special Insurance, Specialty Risks e Uthere.

Nas áreas tecnológicas haverá participação ativa da Cleva, Frank, i2sBrokers, Libax, lluni, Contisystems, Crafteer, Gemese/Milénia e Habic.

Como escritórios especializados nos temas jurídicos dos seguros estarão a Broseta, CCA Law Firm e a SPS Advogados.

Para melhor transmitir o que há de novo na gestão do ramo Saúde contam-se a AdvanceCare, Future Healthcare e a Mediplus.

Como parceiros das seguradoras no ramo automóvel estarão presentes a Caetano Automóveis, Carglass, Expressglass e Glassdrive.

Finalmente, a ADStrategy Global, vai transmitir conhecimentos em marketing digital para todos os elementos da cadeia de valor do setor.

Para não perder estes momentos, inscreva-se aqui. Se for membro da APROSE, tem entrada livre. Procure essa informação se ainda não a recebeu.