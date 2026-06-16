PS convoca Centeno e ex-ministros para “alternativa” à reforma laboral do Governo

No dia em que o primeiro-ministro recebe o líder do Chega para discutir a reforma da lei do trabalho, e a dois dias de arrancar a discussão parlamentar sobre esse tema, o PS promove um encontro com economistas, gestores e académicos para discutir como reforçar a competitividade da economia portuguesa, valorizar o trabalho, aproximar os salários nacionais dos níveis médios europeus. Entre os presentes, estarão vários ex-ministros dos Governos de António Costa, como Ana Mendes Godinho, Mário Centeno, António Costa Silva, Fernando Medina e Pedro Siza Vieira.

“O PS promove hoje [esta terça-feira] um encontro com economistas, empresários, académicos e representantes da sociedade civil para apresentar uma ‘Solução para um futuro melhor’, uma plataforma de políticas públicas destinada a ajudar Portugal a crescer mais, criar mais riqueza e garantir melhores salários“, informa o partido liderado por José Luís Carneiro.

Na base desta iniciativa, está a ideia de que Portugal precisa de produzir mais, criar mais valor e remunerar melhor o trabalho, pelo que pretende construir uma estratégia nacional capaz de aumentar o rendimento das famílias, valorizar o trabalho, atrair investimento e apoiar a criação de emprego qualificado, aproximar os salários portugueses dos níveis médios europeus, e reforçar a competitividade da economia portuguesa.

Principais protagonistas da iniciativa ‘Solução para um futuro melhor’





















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“O objetivo final é garantir que o crescimento económico se traduza numa melhoria efetiva da vida dos portugueses, promova a qualificação dos trabalhadores e reforce as oportunidades para os mais jovens”, sublinha o PS.

Os socialistas frisam ainda que, “num momento em que o Governo procura avançar com uma contrarreforma laboral assente na desvalorização dos direitos dos trabalhadores, o Partido Socialista quer construir uma alternativa baseada no aumento da produtividade, na qualificação, na inovação e na valorização dos salários“.

Num momento em que o Governo procura avançar com uma contrarreforma laboral assente na desvalorização dos direitos dos trabalhadores, o Partido Socialista quer construir uma alternativa baseada no aumento da produtividade, na qualificação, na inovação e na valorização dos salários. Partido Socialista

Quanto aos nomes que foram “convocados” para esta reunião, há vários que fizeram parte do elenco dos Governos de António Costa, nomeadamente a ex-ministra do Trabalho Ana Mendes Godinho (que ainda no início deste mês avisou que não há versão da reforma laboral do Governo que seja boa para os trabalhadores), o ex-ministro das Finanças Mário Centeno (que, na Conferência Anual do Trabalho, rejeitou o argumento de que a lei laboral lusa seja excessivamente rígida) e o ex-ministro das Finanças Fernando Medina.

Na lista estão também o ex-ministro da Economia António Costa Silva, o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais António Mendonça Mendes, o ex-secretário de Estado do Comércio João Torres, o ex-ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral, a ex-secretária de Estado da Administração e do Emprego Público Maria da Fátima Fonseca, o ex-secretário de Estadio do Emprego Miguel Cabrita, o ex-ministro do Planeamento Nelson de Souza e o ex-ministro da Economia Pedro Siza Vieira.

No encontro estarão ainda Carlos Tavares, ex-CEO da Stellantis, António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas de Portugal, o deputado e professor universitário António Rebelo de Sousa, a professora catedrática Aurora Teixeira, o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, e a professora catedrática Carla Guapo Costa.

Para esta quinta-feira, dia 18 de junho, está marcada a discussão na generalidade da proposta de lei da reforma laboral apresentada pelo Governo ao Parlamento. A sua aprovação continua ainda por garantir, tendo Luís Montenegro uma reunião esta tarde com o líder do Chega sobre o assunto.