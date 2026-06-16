Reino Unido terá de rever planos militares sem reforço de financiamento

O Reino Unido terá que reduzir as operações e exercícios militares nos próximos anos caso o Ministério da Defesa britânico não receba financiamento adicional de Downing Street e do Tesouro, alertou o chefe do Estado-Maior da Defesa britânico.

Richard Knighton afirmou numa comissão da Câmara dos Lordes no Parlamento do Reino Unido que estava “muito preocupado” com os orçamentos para as atividades militares do país, uma semana após o ministro da Defesa britânico, John Healey, ter-se demitido por não concordar com o nível de financiamento proposto para investir nas forças militares.

“Teremos que reduzir as nossas atividades, os nossos exercícios, atividades operacionais, se o nível de financiamento de recursos que temos à nossa disposição não aumentar”, vincou Knighton, citado pelo The Guardian.

Apesar de os orçamentos para a defesa no Reino Unido terem aumentado, o chefe da Defesa britânico sublinhou que a despesa corrente não acompanhou esse aumento, num contexto de aumento dos custos causados pelo conflito no Médio Oriente, como o aumento do preço do jet fuel, preponderante para aeronaves militares.

“Se analisarmos a situação de 20 anos atrás, a divisão entre gastos com recursos naturais e gastos de capital era de aproximadamente 80/20. Hoje, a proporção é de cerca de 60/40 – 60% em atividades e recursos, e 40% em capital. De acordo com a projeção atual, em 2030, será de 50/50”, acautelou Richard Knighton, citado pelo jornal britânico.

O chefe do Estado-Maior da Defesa britânico ainda assinalou a importância de alcançar a meta estabelecida pela NATO – meta global de 5%, onde 3,5% são para despesas militares e os restantes 1,5% para investimentos relacionados com segurança e defesa.

“A NATO e os nossos aliados concordam que investir 3,5% do PIB nacional em defesa é o necessário para atingir as metas de capacidade da NATO”, frisou Richard Knighton no Parlamento britânico.