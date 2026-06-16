Ruben Amorim é o novo treinador do AC Milan

O treinador português Ruben Amorim assinou um contrato com o AC Milan, cerca de cinco meses depois de ter sido despedido do Manchester United, anunciou esta terça-feira o clube italiano de futebol.

A formação trasalpina não divulga na nota qualquer informação sobre a duração do contrato com o novo treinador.

“Já seguíamos o Ruben há alguns anos e o seu trabalho Sporting foi impressivo e reflete o estilo de jogo que pretendemos. É um dos mais bem preparados e inovadores treinadores da nova geração europeia, jovem, ambicioso e com um futebol moderno“, lê-se no comunicado do AC Milan.

Amorim, de 41 anos, chega aos ‘rossoneros’ depois de ter sido dispensado do Manchester United em 05 de janeiro, ao qual tinha chegado no início de novembro de 2024, conseguindo apenas 24 vitórias em 63 encontros.

Antes, tinha estado pouco mais de quatro temporadas ao serviço do Sporting, no qual conquistou três campeonatos — em 2024/25, acabou por ser Rui Borges a terminar a temporada após a saída do antigo médio.

Amorim tinha treinado o Casa Pia e o Sporting de Braga, ao serviço do qual conquistou a primeira das suas três Taças da Liga.

Escolhido como sucessor de Massimiliano Allegri, Ruben Amorim é o terceiro português a assumir o comando técnico do AC Milan, depois de Paulo Fonseca e Sérgio Conceição.