SpaceX compra ChatGPT dos programadores por 60 mil milhões de dólares

A SpaceX, a empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, confirmou esta terça-feira que vai adquirir a Anysphere, a startup norte-americana responsável pelo Cursor, um assistente de programação alimentado por inteligência artificial que se tornou numa referência entre programadores de todo o mundo pela sua capacidade de escrever, depurar e sugerir código de forma autónoma.

A operação está avaliada em 60 mil milhões de dólares e deverá ficar concluída durante o terceiro trimestre deste ano, segundo a própria SpaceX citada pela Reuters.

O anúncio surge poucos dias após a SpaceX ter protagonizado aquele que é já descrito como a maior operação pública inicial (OPI) da história, com a empresa a angariar mais de 85 mil milhões de dólares na sua estreia em bolsa na passada sexta-feira (75 mil milhões com a colocação inicial de ações no mercado e o remanescente com a toma de 83,3 milhões de ações por alguns dos bancos colocadores da operação).

As ações da empresa sobem atualmente 9,6% para 211 dólares no pré-mercado, acumulando já uma valorização de 42,6% face ao preço de entrada em bolsa de 135 dólares, tomando como referência o preço de fecho da sessão de segunda-feira (192,5 dólares).

Com uma base de clientes em expansão acelerada e acordos estabelecidos com algumas das maiores empresas tecnológicas do mundo, a Anysphere tornou-se num dos ativos mais disputados da atual corrida à inteligência artificial.

A Anysphere foi fundada em 2022 e manteve-se, até há pouco tempo, relativamente afastada dos holofotes mediáticos. No universo tecnológico, porém, o seu nome é bem conhecido graças ao Cursor, o seu produto principal, que funciona como um ambiente de desenvolvimento inteligente que acompanha o programador em tempo real, aprende os seus padrões de trabalho e propõe soluções antes mesmo de o utilizador terminar de formular o problema — uma dinâmica que muitos comparam ao impacto que o ChatGPT teve na forma milhares de pessoas pesquisam e comunicam no dia a dia.

A dimensão do negócio reflete o estatuto que a Anysphere conquistou num curto espaço de tempo. Com uma base de clientes em expansão acelerada e acordos estabelecidos com algumas das maiores empresas tecnológicas do mundo, tornou-se num dos ativos mais disputados da atual corrida à inteligência artificial, num mercado onde Microsoft e Google já comprometeram investimentos de centenas de milhares de milhões de dólares.

A integração das capacidades da Anysphere na galáxia de Elon Musk permitirá acelerar o desenvolvimento interno de software e afirmar a SpaceX no segmento das ferramentas de IA para programadores, que se tornou estratégico para qualquer empresa com ambições de escala no setor tecnológico.