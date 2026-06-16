SpaceX já vale mais que Amazon e torna-se a 5.ª maior empresa em valor de mercado

Depois de ter protagonizado o maior IPO (oferta pública inicial) da história, a SpaceX prossegue a sua subida estratosférica em bolsa, posicionando-se como a quinta maior empresa em capitalização bolsista, acima da Amazon. A companhia de tecnologia aeroespacial de Elon Musk sobe mais de 9% e chegou a ultrapassar momentaneamente o valor de mercado da Microsoft.

As ações da SpaceX, que escalaram cerca de 20% esta segunda-feira, sobem cerca de 9,6%, para 211,06 dólares, o que equivale a uma capitalização bolsista acima de 2,66 biliões de dólares. No entanto, durante a sessão a empresa já alcançou uma capitalização de 2,94 biliões, superando os 2,93 biliões que a Microsoft vale em bolsa.

Desde que estreou no mercado acionista na última sexta-feira, a companhia apenas conhece o caminho da subida, afirmando-se no clube restrito das grandes tecnológicas com capitalizações acima dos dois biliões.

A empresa de Musk segue, assim, apenas atrás da Nvidia, que vale acima de cinco biliões, da Alphabet e da Apple, ambas avaliadas acima dos quatro biliões, e na cola da Microsoft.

As ações da SpaceX já seguem perto de 62% acima dos 135 dólares fixados para a venda no IPO. É mais do que a Amazon ganhou nos últimos cinco anos.

Já esta terça-feira, a empresa confirmou que vai adquirir a Anysphere, a startup norte-americana responsável pelo Cursor, um assistente de programação alimentado por inteligência artificial que se tornou numa referência entre programadores de todo o mundo pela sua capacidade de escrever, depurar e sugerir código de forma autónoma.

A operação está avaliada em 60 mil milhões de dólares e deverá ficar concluída durante o terceiro trimestre deste ano, segundo a própria SpaceX citada pela Reuters.