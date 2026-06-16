Sucesso operacional da residência de Bad Bunny consolida a Riyadh Air Metropolitano como uma referência internacional na gestão de grandes eventos

Durante várias semanas, o estádio acolheu os dez concertos do Bad Bunny, uma residência sem precedentes que reuniu mais de 630.000 participantes e colocou Madrid entre os principais destinos internacionais de música ao vivo.

A dimensão do evento tem sido um dos maiores desafios operacionais enfrentados pela cidade no âmbito das grandes feiras. A celebração de dez concertos por um artista global exigiu coordenação permanente entre o promotor, as administrações públicas, os serviços de emergência, as Forças e Corpos de Segurança, os operadores de transporte e os diferentes departamentos do Atlético de Madrid para gerir uma operação de máxima complexidade em termos de segurança, mobilidade e saúde, limpeza, sustentabilidade e convivência com o ambiente.

O equilíbrio final da residência do Bad Bunny confirma a enorme capacidade do Riyadh Air Metropolitano e da cidade de Madrid para acolher alguns dos maiores eventos musicais do mundo, sob os mais elevados padrões internacionais de segurança, saúde, mobilidade, sustentabilidade e convivência urbana.

A organização dos dez concertos significou o lançamento de uma das maiores operações ligadas a um espetáculo musical realizado em Espanha. Cada evento mobilizou mais de 3.000 profissionais, incluindo a sua própria equipa, empreiteiros e colaboradores, garantindo uma experiência segura e eficiente para centenas de milhares de pessoas.

Para gerir o acesso, o serviço ao cliente e os movimentos de dezenas de milhares de participantes em cada dia, cada concerto contou com um dispositivo humano composto por 400 seguranças, 600 assistentes, 250 acomodadores, 100 validadores e 20 informadores.

LIMITES ACÚSTICOS

Os espetáculos terminavam todas as noites em total conformidade com os horários programados e os compromissos assumidos com as administrações e o ambiente do bairro. Um dos aspetos mais relevantes da operação tem sido o reforço das medidas acústicas de mitigação implementadas nos últimos meses. Para além das ações realizadas em 2025, foram feitos novos investimentos para reforçar a atenuação acústica, incorporando novos elementos de proteção, melhorias no sistema eletroacústico do recinto e ações específicas para minimizar a propagação do som para o exterior, especialmente na direção da maior exposição residencial, situada a mais de 500 metros do estádio.

Da mesma forma, o sistema de monitorização acústica foi reforçado este ano com a incorporação de uma terceira sonda no ambiente residencial, mantendo também um ponto de medição permanente dentro do estádio. Todo o equipamento utilizado possui metrologia legal, garantindo a precisão, fiabilidade e rastreabilidade dos dados obtidos.

A supervisão diária da Polícia Municipal, juntamente com o sistema permanente de monitorização implementado pelo estádio, tornou possível verificar o comportamento acústico ao longo de todo o ciclo. Os resultados obtidos confirmam que os níveis de immissão foram mantidos em todos os momentos dentro dos parâmetros autorizados, sem exceder os limites acústicos em qualquer um dos dez concertos realizados. Este resultado reforça o compromisso dos responsáveis pela Riyadh Air Metropolitano com a convivência de bairros e o desenvolvimento responsável dos grandes eventos na cidade de Madrid.

MOBILIDADE

A mobilidade tem sido um dos principais desafios associados à residência e também uma das áreas onde se obtêm os melhores resultados. Os processos de evacuação foram realizados de forma ordenada e sem incidentes relevantes, registando tempos médios de evacuação completa do estádio no final do concerto, entre oito e dez minutos. Entre trinta e quarenta minutos após o fim dos concertos, o trânsito pedonal nas imediações já era residual e a grande maioria dos participantes já tinha abandonado a área.

A estação de Metro do estádio registou em média 21.500 utilizadores por concerto entre os movimentos de chegada e partida, o que significa mais de 215.000 viagens acumuladas ao longo do ciclo.

Além disso, uma média de 2.600 veículos estão estacionados nos parques de estacionamento exteriores em cada evento, juntamente com a instalação de áreas específicas para táxis e VTCs distribuídos por todo o perímetro do recinto.

A coordenação permanente com a Polícia Municipal e a implementação de sinalização específica permitiram reduzir significativamente os tempos de recuperação do trânsito em comparação com épocas anteriores, com a circulação a ser completamente restabelecida em média 50 minutos após o fim dos concertos.

O dispositivo de limpeza desenvolvido durante o ciclo permitiu manter o local e os seus arredores em condições ótimas antes, durante e depois de cada espetáculo, e restaurar rapidamente a normalidade do ambiente.

As obras incluíram ações permanentes nas principais vias de acesso a partir da Plaza de Grecia, incluindo a Avenida de Niza, Calle Suecia e Calle Mónaco, parques, arcadas e espaços urbanos perto do estádio, com equipas específicas a operar das 16h00 às 12h00.

Doze pessoas trabalharam durante os concertos na fase anterior, sessenta durante o desenvolvimento dos espetáculos e até cento e vinte pessoas nas tarefas seguintes, quando se realizavam concertos consecutivos.

SEGURANÇA

Outro dos marcos mais notáveis do ciclo foi o resultado alcançado em termos de Saúde e Segurança graças ao modelo preventivo implementado, com zero acidentes registados durante todo o período dos concertos.

Para garantir cuidados de saúde e a capacidade de responder a qualquer incidente, cada concerto dispunha de um grande dispositivo médico e de emergência composto por duas unidades de Suporte Vital Básico, duas unidades de Suporte Vital Avançado, quatro médicos, cinco enfermeiros, sessenta técnicos e nadadores-salvadores, dois técnicos de comunicações e quatro gestores de dispositivos. Esta operação foi complementada com a participação de entre cinco a nove membros da Proteção Civil da SAMUR em cada evento, bem como do próprio pessoal de saúde do Clube, composto por um médico e uma enfermeira.

Da mesma forma, foram implementadas medidas específicas para lidar com as altas temperaturas registadas durante vários dias, incluindo o reforço das ambulâncias, distribuição de água, instalação de áreas sombreadas, dispensadores de protetor solar e expansão dos recursos de saúde através de uma nova clínica de grande capacidade.

A série de concertos foi desenvolvida garantindo total acessibilidade ao espaço através de itinerários adaptados e serviços acompanhantes para pessoas que necessitassem de assistência adicional.

Os concertos foram organizados de acordo com normas internacionais de referência como ISO 45001, ISO 14001 e ISO 20121, reforçando o compromisso do estádio com a segurança, sustentabilidade e a gestão responsável dos grandes eventos.

Da mesma forma, a residência permitiu a consolidação do modelo de copos reutilizáveis implementado no recinto. Os dados mostram uma elevada aceitação pelo público, com taxas de devolução para reutilização entre 23% e 25%, enquanto aproximadamente 60% dos participantes optaram por ficar com a taça como recordação do evento.